Ракетный удар по Днепру: как выглядит город после обстрелов (фото)

ВС РФ уничтожили транспортное предприятие города, повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.

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Российские войска в ночь на 30 сентября нанесли ракетный удар "Искандерами" по Днепру. В результате чего погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

ВС РФ уничтожили транспортное предприятие города, а во время пожара сгорели 52 автобуса, еще 98 были повреждены. В Днепре также повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.

Резниченко рассказал, что спасатели продолжают работать на месте удара и выяснят масштабы повреждений.

Отметим, что это не первая ракетная атака российских войск по центру Днепра. 11 сентября оккупанты разрушили административные здания, магазины, жилые дома, рынок и складские помещения в этом районе города.

Проблемы с общественным транспортом в Днепре

В Днепровском городском совете рассказали журналистам, что из-за ракетного удара российских войск по городу с 30 сентября временно прекратят работу автобусы маршрута № 146-А. Кроме того, В ближайшие дни усложнится работа автобусных маршрутов 73, 87А, 101А, 106, 107 и 146Б. Они будут работать в оперативном режиме без соблюдения интервалов.

[ + – ] Последствия ракетного удара по транспортному предприятию в Днепре

Напомним, 29 сентября российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу в Днепре. В результате чего погибли четверо людей, в том числе двое детей.

Ночью 30 сентября оккупанты ударили ракетами по многоэтажному дому в Николаеве. В результате атаки одна женщина оказалась под завалами, ее удалось спасти, 8 людей получили ранения.

Утром того же дня ВС РФ обстреляли окраины Запорожья. Удар пришелся по гуманитарной колонне на выезде из города. Люди стояли в очереди для выезда на оккупированные территории, чтобы забрать родственников и помочь им.