ЗС РФ атакували українські міста дронами-камікадзе, ракетами та РСЗВ (фото)

Бійцям зенітних ракетних бригад ЗСУ вдалося знищити п'ять із семи ворожих безпілотників, які РФ задіяла на півдні України.

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У неділю, 2 жовтня, ЗС РФ атакували Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпропетровську та Миколаївську області, використовуючи ракетне озброєння, реактивну артилерію та дрони-камікадзе Shahed-136. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про чергові обстріли росіянами українських міст.

Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі ЗС РФ атакували Кривий Ріг. За його словами, для удару по місту російські війська використали дрон-камікадзе Shahed-136.

Внаслідок атаки по Кривому Розі пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, а інформація про постраждалих та масштаби обстрілу уточнюється.

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Керівник Дніпропетровської військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко уточнив, що іранський дрон-камікадзе Shahed-136 прилетів до міста після опівночі.

"Влучив у будівлю місцевого ліцею в центрі міста. Зруйнував два поверхи, внаслідок чого сталася пожежа. Її рятувальники вже загасили", — продовжив Резніченко і додав, що постраждалих внаслідок атаки дроном-камікадзе немає.

Глава ОВА також повідомив, що вночі, 2 жовтня, під обстріл ЗС РФ також потрапив Нікопольський район, який російські війська обстрілювали з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

"У самому Нікополі пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач. У Красногригорівській громаді масштаби руйнувань уточнюються. Всюди обійшлося без загиблих і поранених", — резюмував Резніченко, коментуючи неспокійну ніч та ранок у Дніпропетровській області.

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Крім цього, вранці, 2 жовтня, ЗС РФ здійснили черговий ракетний удар по Запоріжжі. Під вогонь російських військ, як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, потрапив як обласний центр, так і його околиці. За словами керівника військової адміністрації, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що ракетний удар ЗС РФ здійснили по передмісті обласного центру. В самому Запоріжжі, за його словами, прильотів російських ракет не зафіксовано.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що вночі, 2 жовтня, дронами-камікадзе Shahed-136 також атакована Миколаївська область. За даними відомства, військовослужбовцям зенітних ракетних бригад вдалося знищити 5 із 7 ворожих безпілотників.

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Нагадаємо, ЗС РФ у Куп'янському районі розстріляли гуманітарну колону цивільних із дітьми, внаслідок чого загинули 20 мирних жителів.

Пізніше у СБУ уточнили, що гуманітарна колона цивільних розстріляна у "сірій зоні" між Сватовим та Куп'янськом. Для знищення цивільних окупанти використали диверсійно-розвідувальну групу. Жертвами розстрілу, за даними СБУ, стали 24 особи, серед яких були діти та вагітна жінка.