13 дітей і вагітна жінка — в СБУ уточнили кількість жертв російського обстрілу під Куп'янськом

Наразі слідчі та медики виявили тіла 24 загиблих, але пошуки тривають.

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Кількість жертв у Куп'янському районі зросла. Там ЗС РФ убили 24 мирних мешканців. Серед них 13 дітей і вагітна жінка. Про це повідомляє СБУ.

У Харківській області наприкінці вересня ЗС РФ обстріляли колону з цивільними автомобілями в так званій "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом у Харківській області.

Наразі на місці працюють слідчі СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури. Справу розслідують за ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

В. о. Глави СБУ Василь Малюк повідомив, що колону із семи цивільних автомобілів було знищено наприкінці вересня.

[ + – ] Знищені машини мирних жителів у Куп'янському районі

"Звірячий напад на цивільних осіб здійснила диверсійно-розвідувальна група окупантів — вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шістьох старих та одну вантажівку "ГАЗель". Ворог ще раз довів, що його мета — знищення всіх українців, незалежно від віку та статі", — заявив Василь Малюк.

Остаточна кількість жертв ще встановлюється, як і їх особистості, деякі тіла сильно обгоріли, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися з пекла, зараз вони дають свідчення слідчим.

Триває всебічне документування і збирання доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду. Й СБУ встановлює причетних до вбивства мирних громадян. Термінів давності подібні злочини не мають.

Нагадаємо, 30 вересня ЗС РФ обстріляла гуманітарну колону в Запоріжжі модернізованими ракетами С-300. Загинули 30 людей, зокрема двоє дітей. 118 людей отримали поранення.

Серед постраждалих також опинилися правоохоронці та волонтери.

А тим часом командування Східного угруповання ЗСУ повідомило про відступ російських військ із міста Лиман Донецької області. Українські військові зайшли на територію міста, де зараз точаться бої.