Обстріл колони у Запоріжжі: кількість загиблих та поранених зросла (фото)

Українські правоохоронці заявили, що ЗС РФ цілеспрямовано обстріляли цивільні модернізовані ракети С-300 зі збільшеним радіусом поразки.

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30 мирних жителів стали жертвами обстрілу ЗС РФ гуманітарної колони у Запоріжжі. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За даними відомства, на місці ракетного удару ЗС РФ продовжують працювати десятки фахівців, які збирають докази чергового воєнного злочину Росії.

За останніми даними, 30 мирних жителів загинули внаслідок обстрілу гуманітарної колони у Запоріжжі, а серед загиблих є двоє дітей — 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Ще 88 людей отримали різні поранення та травми. Пресслужба відомства інформує, що внаслідок обстрілу гуманітарної колони у Запоріжжі втрати також є серед силовиків.

"Загинув 36-річний співробітник місцевого управління стратегічних розслідувань. Ще 27 поліцейських Бердянського районного управління отримали поранення, четверо з них — у важкому стані. Хлопці були на службі, забезпечували правопорядок", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також встановили, що ЗС РФ обстріляли гуманітарну колону у Запоріжжі модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих снарядів не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший, через що збільшується зона ураження.

У Нацполіції наголосили, що російські окупанти, здійснюючи ракетний обстріл, знали, що на виїзді із Запоріжжя завжди велике скупчення мирних жителів.

"Навмисно поцілили саме сюди. Це цілеспрямоване масове вбивство", — додали у відомстві та запевнили, що всіх причетних до скоєння воєнних злочинів притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, вранці 30 вересня ЗС РФ здійснили ракетний удар по гуманітарній колоні в Запоріжжі. Під обстріл російських військ потрапили мирні жителі, які стояли у черзі на виїзд на тимчасово окуповані території.

В Офісі генерального прокурора повідомляли, що жертвами ракетного удару ЗС РФ по Запоріжжю стали як мінімум 25 мирних жителів. У регіоні після цинічного обстрілу росіян було оголошено день жалоби у пам'ять загиблих.