Ракетний удар ЗС РФ по гуманітарній колоні у Запоріжжі: 25 загиблих та 50 поранених (фото)

На Запоріжжі 1 жовтня оголошено день жалоби на честь пам'яті про загиблих.

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Внаслідок ранкових ракетних ударів російської армії по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя загинули 25 мирних жителів, ще близько 50 було поранено. Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.

"Ці люди їхали до своїх рідних на окуповані території, відвозили гуманітарну допомогу. Мали забрати наших співгромадян і вивезти їх на вільну частину України", — написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

1 жовтня у Запорізькій області оголосили днем жалоби на згадку про загиблих.

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Як розповів Олександр Старух, ракетний удар був, коли люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповані території. Місцеві паблики писали, що у місті пролунало близько 20 вибухів.

Нагадаємо, вночі 30 вересня російські окупанти обстріляли ракетами Дніпро. Внаслідок чого одна людина загинула та знищено транспортне підприємство міста. Також пошкоджено кілька багатоповерхівок, гімназію, магазин та адміністративні будівлі.

Крім того, ЗС РФ завдали ракетних ударів по багатоповерхівці в Миколаєві. Внаслідок атаки одна жінка опинилася під завалами, її вдалося врятувати, 8 людей отримали поранення.