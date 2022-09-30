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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Ракетный удар ВС РФ по гуманитарной колонне в Запорожье: 25 погибших и 50 раненых (фото)

Ракетный удар по Запорожью
Последствия ракетного удара по Запорожью

В Запорожской области 1 октября объявлен день траура в честь памяти о погибших.

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В результате утренних ракетных ударов российской армии по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья погибли 25 мирных жителей, еще около 50 были ранены. Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора.

"Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, увозили гуманитарную помощь. Должны были забрать наших сограждан и вывезти их на свободную часть Украины", — написал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

1 октября в Запорожской области объявили днем траура в память о погибших.

Ракетный удар по Запорожью Fullscreen
Последствия обстрела Запорожья
Ракетный удар по Запорожью Fullscreen
Последствия обстрела Запорожья
Ракетный удар по Запорожью Fullscreen
Последствия обстрела Запорожья
Ракетный удар по Запорожью Fullscreen
Последствия обстрела Запорожья
Ракетный удар по Запорожью
Ракетный удар по Запорожью
Ракетный удар по Запорожью
Ракетный удар по Запорожью

Как рассказал Александр Старух, ракетный удар пришелся, когда люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированные территории. Местный паблики писали, что в городе прозвучало около 20 взрывов.

Напомним, ночью 30 сентября российские оккупанты обстреляли ракетами Днепр. В результате чего один человек погиб и уничтожено транспортное предприятие города. Также повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.

Кроме того, ВС РФ нанесли ракетные удары по многоэтажке в Николаеве. В результате атаки одна женщина оказалась под завалами, ее удалось спасти, 8 людей получили ранения.