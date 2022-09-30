Ракетный удар ВС РФ по гуманитарной колонне в Запорожье: 25 погибших и 50 раненых (фото)

В Запорожской области 1 октября объявлен день траура в честь памяти о погибших.

Related video

В результате утренних ракетных ударов российской армии по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья погибли 25 мирных жителей, еще около 50 были ранены. Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора.

"Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, увозили гуманитарную помощь. Должны были забрать наших сограждан и вывезти их на свободную часть Украины", — написал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

1 октября в Запорожской области объявили днем траура в память о погибших.

[ + – ] Последствия обстрела Запорожья [ + – ] Последствия обстрела Запорожья [ + – ] Последствия обстрела Запорожья [ + – ] Последствия обстрела Запорожья

Как рассказал Александр Старух, ракетный удар пришелся, когда люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированные территории. Местный паблики писали, что в городе прозвучало около 20 взрывов.

Напомним, ночью 30 сентября российские оккупанты обстреляли ракетами Днепр. В результате чего один человек погиб и уничтожено транспортное предприятие города. Также повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.

Кроме того, ВС РФ нанесли ракетные удары по многоэтажке в Николаеве. В результате атаки одна женщина оказалась под завалами, ее удалось спасти, 8 людей получили ранения.