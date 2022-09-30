Обстрел колонны в Запорожье: количество погибших и раненых возросло (фото)

Украинские правоохранители заявили, что ВС РФ целенаправленно обстреляли гражданских модернизированными ракетами С-300 с увеличенным радиусом поражения.

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30 мирных жителей стали жертвами обстрела ВС РФ гуманитарной колонны в Запорожье. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, на месте ракетного удара ВС РФ продолжают работать десятки специалистов, которые собирают доказательства очередного военного преступления России.

По последним данным, 30 мирных жителей погибли в результате обстрела гуманитарной колонны в Запорожье, а среди погибших есть двое детей — 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Еще 88 человек получили различные ранения и травмы. Пресс-служба ведомства информирует, что в результате обстрела гуманитарной колонны в Запорожье потери также есть среди силовиков.

"Погиб 36-летний сотрудник местного управления стратегических расследований. Еще 27 полицейских Бердянского районного управления получили ранения, четверо из них — в тяжелом состоянии. Ребята были на службе, обеспечивали правопорядок", — говорится в сообщении.

Правоохранители также установили, что ВС РФ обстреляли гуманитарную колонну в Запорожье модернизированными ракетами С-300. Воронки от этих снарядов не такие глубокие, но радиус взрывной волны намного больше, из-за чего увеличивается зона поражения.

В Нацполиции подчеркнули, что российские оккупанты, осуществляя ракетный обстрел, знали, что на выезде из Запорожья всегда большое скопление мирных жителей.

"Намеренно попали именно сюда. Это целенаправленное массовое убийство", — добавили в ведомстве и заверили, что всех причастных к совершению военных преступлений притянут к ответственности.

Напомним, утром 30 сентября ВС РФ осуществили ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье. Под обстрел российских войск попали мирные жители, которые стояли в очереди на выезд на временно оккупированные территории.

В Офисе генерального прокурора сообщали, что жертвами ракетного удара ВС РФ по Запорожью стали как минимум 25 мирных жителей. В регионе после циничного обстрела россиян был объявлен день траура в честь памяти о погибших.