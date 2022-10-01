13 детей и беременная женщина — в СБУ уточнили количество жертв российского обстрела под Купянском

Сейчас следователи и медики обнаружили тела 24 погибших, но поиски продолжаются.

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Число жертв в Купянском районе возросло. Там ВС РФ убили 24 мирных жителей. Среди них 13 детей и беременная женщина. Об этом сообщает СБУ.

В Харьковской области в конце сентября ВС РФ обстреляли колонну с гражданскими автомобилями в так называемой "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области.

Сейчас на месте работают следователи СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры. Дело расследуют по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

И.о. Главы СБУ Василий Малюк сообщил, что колонна из семи гражданских автомобилей была уничтожена в конце сентября.

[ + – ] Уничтоженные машины мирных жителей в Купянском районе

"Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стариков и один грузовик "ГАЗель". Враг еще раз доказал, что его цель – уничтожение всех украинцев, независимо от возраста и пола", — заявил Василий Малюк.

Окончательное количество жертв еще устанавливается, как и их личность, некоторые тела сильно обгорели, проводятся соответствующие экспертизы. Нескольким людям удалось спастись из ада, сейчас они дают показания следователям.

Идет всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда. И СБУ устанавливает причастных к убийству мирных граждан. Сроков давности подобные преступления не имеют.

Напомним, 30 сентября ВС РФ обстреляли гуманитарную колонну в Запорожье модернизированными ракетами С-300. Погибли 30 человек, в том числе двое детей. 118 человек получили ранения.

Среди пострадавших также оказались правоохранители и волонтеры.

А тем временем командование Восточной группировки ВСУ сообщило об отступлении российских войск из города Лиман Донецкой области. Украинские военные зашли на территорию города, где сейчас продолжаются бои.