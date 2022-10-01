ЗС РФ обстріляли евакуаційну колону під Куп'янськом: загинули 20 людей

Окупанти завдали удару по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів. Правоохоронці збирають докази.

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У Куп'янському районі російські війська обстріляли колону із цивільними автомобілями. Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, військові РФ атакували мирних жителів, які намагалися евакуюватися із зони ведення бойових дій. Унаслідок загинули щонайменше 20 цивільних.

Судячи зі слів Олега Синєгубова, обстріл стався давно, поки Куп'янський район перебував під окупацією, але колону помітили лише зараз. На місці події правоохоронці й експерти проводять розслідування, намагаючись встановити обставини воєнних злочинів.

"Це жорстокість, якій немає виправдання", — наголосив голова Харківської ОВА.

В. о. голови СБУ Василь Малюк уточнив, що обстріл стався між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом у Харківській області наприкінці вересня. За даними спецслужби, диверсійно-розвідувальна група ЗС РФ знищили колону із семи автомобілів, практично розстрілявши їх зі стрілецької зброї. Серед загиблих — 10 дітей.

"Окупанти зазнають поразки на полі бою і від безвиході відповідають на них убивством мирних громадян. Але рашисти не уникнуть покарання — ми знайдемо кожного і змусимо відповідати за скоєні звірства", — заявив Василь Малюк.

В іншому дописі від 1 жовтня Олег Синєгубов розповів, що росіяни продовжують тероризувати мирне населення на території Харківського, Куп'янського, Ізюмського, Чугуївського районів Харківської області, які примикають до кордону з Росією чи перебувають на лінії фронту. За останню добу окупанти обстріляли населені пункти Стрілка, Рідкодуб, Кучківка, Охрімівка, Ольховатка, Дворічна, викликавши пожежі у багатоповерховому житловому будинку та на об'єкті аграрної промисловості.

Харківський обласний Центр екстреної медичної допомоги прозвітував, що за добу медики госпіталізували двох поранених: 53-річну жінку в Ізюмському районі, а в Харківському — 39-річного чоловіка потрапив на розтяжку.

30 вересня ЗС РФ обстріляли гуманітарну колону у Запоріжжі модернізованими ракетами С-300. Внаслідок удару загинули 30 людей, зокрема двоє дітей, ще 88 отримали поранення. Серед постраждалих також опинилися правоохоронці.

Того ж дня окупанти обстріляли інфраструктуру та знищили понад 100 автобусів у Дніпрі. Удар припав по житловому кварталу, влада повідомила про одного загиблого і двох поранених.