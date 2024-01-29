Удар по Харкову: що відомо про долю лабрадорів, біля розплідника яких впала ракета РФ (відео)

Господарка тварин розповіла, що після удару цуценят порозкидало по кімнаті, втім вони не постраждали. Наразі собаки знаходяться у безпеці у Черкаській області.

Related video

Під час ракетної атаки окупантів по Харкову 23 січня, одна із ворожих ракет впала біля розплідника із лабрадорами. Відео, на якому видно, як маленьке цуценятко годують з пляшечки, а невдовзі гасне світло та чути звук вибуху і розбитого скла, розлетілося мережею. За долю собак переживало безліч людей, втім із ними все гаразд та зараз вони обживаються у Черкаській області. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Власниця собак, Рита Зеленська, розповіла журналістам, що після ракетного удару у її будинку повибивало вікна, а маленьких собак порозкидало по кімнаті. Відразу після обстрілу вона опублікувала відео, на яке потрапив момент удару ЗС РФ та попросила про допомогу, аби вивезти тварин.

Рита розповідає, що ворожа атака застала її під час годування цуценят. Вона почула звуки вибухів у місті, після чого сіла під стіну та увімкнула камеру. Самостійно вивезти собак не могла, адже автомобіль був знищений, а вольєри – зруйновані.

На допомогу прийшли небайдужі люди, які допомогли зібрати речі та вивезти собак у безпечне місце – у Черкаську область в село Деньги.

У цей населений пункт вони вже були вимушені евакуйовуватися раніше, а саме у 2022 році. Тоді господарі лабрадорів придбали тут невеличкий будиночок, однак пізніше вирішили повернутися назад у Харків.

В кінці вересня розплідник переїхав назад у Харків, а вже через три місяці їх будинок знищила російська ракета. Внаслідок ракетного удару собаки не постраждали, ще сліпі цуценята повзали по розбитому склі, однак не поранили жодної лапки. Також не постраждали й дорослі собаки.

Удар по Харкову 23 січня – що відомо

23 січня ЗС РФ вкотре завдали удар по Харкову. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що за кількістю жертв це була одна з наймасштабніших трагедій у Харкові від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відомо, що ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі. Було зруйновано житлові багатоповерхівки та автомобілі. У Київському районі внаслідок удару були зруйновані під’їзди, під завалами опинилися люди.

Окупанти випустили по місту 15 ракет різних типів: С-300, Х-22 та "Іскандер". Внаслідок атаки постраждало понад 70 людей, загинули 11 людей.

Мер міста повідомляв, що російські війська обстріляли місто тричі. На його думку, цією атакою РФ намагалася залякати цивільне населення, аби ті виїхали з міста.

Нагадаємо, після обстрілу Харкова до лікарні потрапив легендарний кіт Степан, який прославився завдяки фото, на якому він сидів за столом, спираючись на лікоть. У його блозі зазначалося, що наразі з ним все гаразд та він перебуває під наглядом медиків.

Також у Харківській ОВА повідомляли, що одна із російських ракет влучила в історичну будівлі в центрі міста. Внаслідок удару постраждала дитина.