Удар по Харькову: что известно о судьбе лабрадоров, возле питомника которых упала ракета РФ (видео)

Хозяйка животных рассказала, что после удара щенков разбросало по комнате, впрочем они не пострадали. Сейчас собаки находятся в безопасности в Черкасской области.

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Во время ракетной атаки оккупантов по Харькову 23 января, одна из вражеских ракет упала возле питомника с лабрадорами. Видео, на котором видно, как маленького щенка кормят из бутылочки, а вскоре гаснет свет и слышен звук взрыва и разбитого стекла, разлетелось по сети. За судьбу собак переживало множество людей, впрочем с ними все в порядке и сейчас они обживаются в Черкасской области. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Владелица собак, Рита Зеленская, рассказала журналистам, что после ракетного удара в ее доме повыбивало окна, а маленьких собак разбросало по комнате. Сразу после обстрела она опубликовала видео, на которое попал момент удара ВС РФ и попросила о помощи, чтобы вывезти животных.

Рита рассказывает, что вражеская атака застала ее во время кормления щенков. Она услышала звуки взрывов в городе, после чего села под стену и включила камеру. Самостоятельно вывезти собак не могла, ведь автомобиль был уничтожен, а вольеры — разрушены.

На помощь пришли неравнодушные люди, которые помогли собрать вещи и вывезти собак в безопасное место — в Черкасскую область в село Деньги.

В этот населенный пункт они уже были вынуждены эвакуироваться ранее, а именно в 2022 году. Тогда хозяева лабрадоров приобрели здесь небольшой домик, однако позже решили вернуться обратно в Харьков.

В конце сентября питомник переехал обратно в Харьков, а уже через три месяца их дом уничтожила российская ракета. В результате ракетного удара собаки не пострадали, еще слепые щенки ползали по разбитому стеклу, однако не поранили ни одной лапки. Также не пострадали и взрослые собаки.

Удар по Харькову 23 января — что известно

23 января ВС РФ в очередной раз нанесли удар по Харькову. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что по количеству жертв это была одна из самых масштабных трагедий в Харькове с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Известно, что вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре. Были разрушены жилые многоэтажки и автомобили. В Киевском районе в результате удара были разрушены подъезды, под завалами оказались люди.

Оккупанты выпустили по городу 15 ракет различных типов: С-300, Х-22 и "Искандер". В результате атаки пострадали более 70 человек, погибли 11 человек.

Мэр города сообщал, что российские войска обстреляли город трижды. По его мнению, этой атакой РФ пыталась запугать гражданское население, чтобы те выехали из города.

Напомним, после обстрела Харькова в больницу попал легендарный кот Степан, который прославился благодаря фото, на котором он сидел за столом, опираясь на локоть. В его блоге отмечалось, что сейчас с ним все в порядке и он находится под наблюдением медиков.

Также в Харьковской ОГА сообщали, что одна из российских ракет попала в историческое здание в центре города. В результате удара пострадал ребенок.