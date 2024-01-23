Щенки начали скулить: в Харькове ракета прилетела рядом с питомником с лабрадорами (видео)

По словам сотрудницы учреждения Маргариты Зеленской, после обстрела животных начали эвакуировать в безопасное место, ведь дома продолжали гореть.

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Утром 23 января российские оккупанты осуществили массированный ракетный удар по мирным городам Украины. В Харькове от действий противника едва не пострадали собаки. Об этом сообщает одна из сотрудниц питомника лабрадоров Маргарита Зеленская на своей странице в социальной сети Facebook.

Дело в том, что рядом с питомником Meri-Stuart в Харькове утром прилетела ракета, в результате чего было очень громко. На опубликованном ролике можно увидеть, как щенка кормят из детской бутылочки, как вдруг гаснет свет и слышны звуки взрывов и разбившегося стекла.

Моментально собаки в питомнике начали скулить из-за того, что перепугались, а сотрудница питомника пыталась их успокоить.

Маргарита Зеленская также сообщила, что все живы после массированной атаки и она занялась тем, что вывозила собак и щенков в безопасное место. Дома после ракетного удара продолжали гореть, поэтому нужно было спасать животных.

Где они сейчас находятся — информации нет.

В Харькове ракета прилетела рядом с питомником с лабрадорами Фото: Скриншот

Также в сети появились кадры с непосредственным моментом "прилета" ракеты по жилому дому в городе. Вражеский объект на большой скорости столкнулся со зданием, после чего произошел взрыв и местность была заполнена дымом.

В Харькове ракета прилетела рядом с питомником с лабрадорами Фото: Скриншот В Харькове ракета прилетела рядом с питомником с лабрадорами Фото: Скриншот

На место прибыли спасатели, которые начали вытаскивать людей из-под завалов. Удалось вытащить мужчину, но под руинами оставались его жена и ребенок. В каком они сейчас состоянии — неизвестно.

В Министерстве обороны России тем временем заявили, что оккупанты нанесли "групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования". По их данным, атакованы якобы были объекты военно-промышленного комплекса, где производились ракеты и комплектующие.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — подытожили в российском ведомстве.

В Харькове ракета прилетела рядом с питомником с лабрадорами Фото: Скриншот

Напомним, 23 января сообщалось, что ВС РФ ударили по многоэтажкам в Харькове. В результате более 30 человек получили ранения и есть жертвы. Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова, разрушив целый подъезд жилого дома. Людей ищут под завалами, среди раненых есть дети.