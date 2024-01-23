Жену и ребенка еще не нашли: из-под завалов в Харькове спасли мужчину (видео)

Количество погибших и пострадавших в результате утреннего обстрела города возросло. От ударов России пострадали 30 домов.

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Утром 23 января ВС РФ ударили по гражданской инфраструктуре в Харькове. Из-под завалов жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела, достали мужчину. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Живой. Говорит, что под руинами остаются его жена и ребенок", — написал он.

Журналисты "24 Канала" опубликовали кадры спасения харьковчанина из-под завалов дома, в который попала российская ракета.

"Надеемся, вскоре будет известие, что удалось спасти и его семью", — отметили в СМИ.

Последствия обстрела Харькова 23 января

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов проинформировал, что количество погибших в результате атаки ВС РФ возросло до пяти человек. Еще 51 человек получил ранения.

Мэр Харькова рассказал, что от ударов пострадали 30 жилых домов.

Завалы многоквартирного дома в Харькове Фото: ГСЧС

"Выбито около тысячи окон (на улице минус 7). В 20 домах вынуждены были отключить отопление. В 14 отключено электричество, в 12 газоснабжение", — отметил Терехов.

Он заверил, что на местах прилетов работают все соответствующие службы. В городе разворачивают три пункта обогрева.

Напомним, в результате удара ВС РФ полностью обвалился подъезд многоэтажки в Харькове. Люди оказались под завалами, среди пострадавших есть дети.

Также утром 23 января Россия атаковала столицу. В Киеве повреждены несколько домов в разных районах. Известно о 20 раненых, среди них тоже есть дети.