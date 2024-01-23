Дружину й дитину ще не знайшли: з-під завалів у Харкові врятували чоловіка (відео)

Кількість загиблих і постраждалих унаслідок ранкового обстрілу міста зросла. Від ударів Росії постраждали 30 будинків.

Related video

Зранку 23 січня ЗС РФ вдарили по цивільній інфраструктурі в Харкові. З-під завалів житлового будинку, частково зруйнованого внаслідок обстрілу, дістали чоловіка. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина й дитина", — написав він.

Журналісти "24 Каналу" опублікували кадри порятунку харків’янина з-під завалів будинку, в який влучила російська ракета.

"Сподіваємося, невдовзі буде звістка, що вдалося врятувати і його сім’ю", — зазначили в ЗМІ.

Наслідки обстрілу Харкова 23 січня

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов проінформував, що кількість загиблих унаслідок атаки ЗС РФ зросла до п’яти осіб. Ще 51 людина отримала поранення.

Мер Харкова розповів, що від ударів постраждали 30 житлових будинків.

Завали багатоквартирного будинку в Харкові Фото: ДСНС

"Вибито біля тисячі вікон (на вулиці мінус 7). У 20 будинках вимушені були відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12 — газопостачання", — зазначив Терехов.

Він запевнив, що на місцях прильотів працюють усі відповідні служби. У місті розгортають три пункти обігріву.

Нагадаємо, що внаслідок удару ЗС РФ повністю обвалився під’їзд багатоповерхівки в Харкові. Люди опинилися під завалами, серед постраждалих є діти.

Також зранку 23 січня Росія атакувала столицю. В Києві пошкоджено кілька будинків у різних районах. Відомо про 20 поранених, серед них теж є діти.