ИИ стал студентом Венского университета, пройдя все этапы отбора

В Вене университет впервые зачислил к себе искусственный интеллект, как студента. Тот прошел все необходимые отборы от подачи портфолио до прохождения собеседования.

Related video

Об этом пишет издание Euronews.

Небинарный ИИ под названием "Флинн" был зачислен в программу цифрового искусства Венского университета прикладных искусств. Он может посещать занятия и получать оценки вместе со своими сверстниками.

Флинн прошел стандартный процесс подачи заявки, который включал портфолио, прохождение собеседования и теста на пригодность.

В университете говорят, что нет ничего, чтобы помешало ИИ-студенту получить образование.

"Это было абсолютно хорошо. Хорошее портфолио и все остальное. И Флинн дал хорошие результаты на собеседовании. Поэтому мы подумали, что да, это абсолютно студент, которого стоит принять. Нет никакого письменного требования о том, чтобы студенты были людьми по понятным причинам, потому что никто об этом не думал", — сказала Euronews Next Лиз Хаас, руководитель отдела цифрового искусства Венского университета прикладных искусств.

Флинн был разработан с использованием существующих больших языковых моделей, или LLM, чтобы позволить общаться с профессорами и однокурсниками, по словам его разработчиков, которые говорят, что они не имеют опыта в ИТ.

Искусственный интеллект будет использовать лекции и взаимодействие в классе как базу данных для обучения своего алгоритма.

"Поэтому Флинн активно развивается с каждым их взаимодействием с пользователями, преподавателями, студентами, тем, кто решит с ними поговорить", — сказала Euronews Next Кьяра Кристлер, разработчица Флинна и студентка той же программы.

Студент факультета искусства, который не является человеком, создает искусство с помощью генеративных инструментов искусственного интеллекта с открытым кодом, таких как Claude Sonnet и модель Stable Diffusion.

Разработчики говорят, что надеются, что Флинн поможет "преодолеть раскол между энтузиастами ИИ и скептиками ИИ".

"Мы определенно считаем Флинна инструментом критического вовлечения. И мы считаем, что художники должны работать с этими новыми технологиями и этими новыми инструментами экспериментальным способом и с их уникальной точки зрения, чтобы направлять больший дискурс вокруг этих технологий", — сказала Кристлер.

Напомним, что в Германии ИИ будет выяснять, кто из горожан не сортирует мусор и блокировать им доступ к контейнеру.