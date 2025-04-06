ШІ став студентом Віденського університету, пройшовши всі етапи відбору

У Відні університет вперше зарахував до себе штучний інтелект, як студента. Той пройшов усі необхідні відбори від подання портфоліо до проходження співбесіди.

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Про це пише видання Euronews.

Небінарний ШІ під назвою "Флінн" був зарахований до програми цифрового мистецтва Віденського університету прикладних мистецтв. Він може відвідувати заняття та отримувати оцінки разом зі своїми однолітками.

Флінн пройшов стандартний процес подання заявки, який включав портфоліо, проходження співбесіди та тесту на придатність.

В університеті кажуть, що немає нічого, щоб стало на заваді ШІ-студенту отримати освіту.

"Це було абсолютно добре. Гарне портфоліо та все інше. І Флінн дав хороші результати на співбесіді. Тож ми подумали, що так, це абсолютно студент, якого варто прийняти. Немає жодної письмової вимоги щодо того, щоб студенти були людьми зі зрозумілих причин, тому що ніхто про це не думав", – сказала Euronews Next Ліз Хаас, керівниця відділу цифрового мистецтва Віденського університету прикладних мистецтв.

Флінна було розроблено з використанням існуючих великих мовних моделей, або LLM, щоб дозволити спілкуватися з професорами та однокурсниками, за словами його розробників, які кажуть, що вони не мають досвіду в ІТ.

Штучний інтелект використовуватиме лекції та взаємодію в класі як базу даних для навчання свого алгоритму.

"Тож Флінн активно розвивається з кожною їхньою взаємодією з користувачами, викладачами, студентами, тим, хто вирішить з ними поговорити", — сказала Euronews Next К’яра Крістлер, розробниця Флінна та студентка тієї ж програми.

Студент факультету мистецтва, який не є людиною, створює мистецтво за допомогою генеративних інструментів штучного інтелекту з відкритим кодом, таких як Claude Sonnet і модель Stable Diffusion.

Розробники кажуть, що сподіваються, що Флінн допоможе "подолати розкол між ентузіастами ШІ та скептиками ШІ".

"Ми безумовно вважаємо Флінна інструментом критичного залучення. І ми вважаємо, що митці повинні працювати з цими новими технологіями та цими новими інструментами в експериментальний спосіб і з їхньої унікальної точки зору, щоб скеровувати більший дискурс навколо цих технологій", — сказала Крістлер.

Нагадаємо, що у Німеччині ШІ буде з'ясовувати, хто з містян не сортує сміття і блокуватиме їм доступ до контейнера.