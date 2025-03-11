Джордж Клуні перефарбував волосся в рудий колір (фото)

За словами актора, ні він сам, ні його дружина не в захваті від трансформації, але це потрібно для нової ролі.

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63-річна ікона Голлівуду Джордж Клуні змінив свою благородну сивину на руду шевелюру. Актора побачили з новим кольором волосся, коли він обідав зі своєю 47-річною дружиною Амаль Клуні в улюбленому місці знаменитостей Raoul's у Нью-Йорку, пише Page Six.

Папараці сфотографували Джорджа, коли він сідав в автомобіль. Він був одягнений у штани кольору хакі, кросівки Adidas і шкіряну куртку.

Пізніше з'ясувалося, що зміна іміджу була зроблена заради нової ролі. Клуні готується зіграти головну роль у бродвейській адаптації "Добраніч і удачі", фільму, який він написав у співавторстві і зняв у 2005 році. Однак замість того, щоб повторити свою роль президента CBS Фреда Френдлі, актор гратиме в постановці цього року роль журналіста Едварда Р. Марроу. Попередні перегляди розпочнуться 12 березня.

У лютневому інтерв'ю New York Times актор зізнався, що не був у захваті від змін, як і Амаль.

"Моя дружина ненавидітиме це, тому що ніщо не робить тебе старшим, ніж коли літній хлопець фарбує волосся. Мої діти будуть просто сміятися наді мною без зупинки", — сказав він.

"На добраніч і удачі" розповідає історію головного героя Едварда Р. Марроу, реального журналіста, який розкрив суворі реалії розслідувань сенатора Джозефа Маккарті часів холодної війни. Він отримав широке визнання критиків, коли вийшов у 2005 році. 20 років потому Клуні (здебільшого) готовий знову взятися за цю історію, хоча і в трохи іншому форматі.

"Я в жаху від цього. Ви жартуєте? Я роблю 11 монологів. Коли ти стаєш старшим, твої спогади вже не ті. Коли я знімався у "Швидкій допомозі", це були 12 сторінок медичних діалогів. Ти дивишся на це вранці і кажеш: "Гаразд, поїхали!" А тепер ти стаєш старшим і думаєш: "Що зі мною не так? Ну, не пий сьогодні вина", — відповів Клуні, коли його запитали, чи готовий він до Бродвею.

Крім зміни зовнішнього вигляду, Джордж також почав курити, щоб вжитися в роль знаменитого ведучого, який викурював по три пачки на день і помер від ускладнень раку легенів у віці всього 57 років.

"Мені довелося навчитися краще затягуватися. Я виходжу на вулицю, щоб діти не бачили, і трохи курю", — зізнався батько семирічних близнюків Елли та Олександра.

Однак він планує перейти на трав'яні цигарки, щойно вийде на сцену наступного місяця, що, за його зізнанням, "жахливо".

Раніше Фокус писав, з яким режисером Джордж Клуні категорично відмовився працювати коли-небудь.