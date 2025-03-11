Джордж Клуни перекрасил волосы в рыжий цвет (фото)

По словам актера, ни он сам, ни его жена не в восторге от трансформации, но это нужно для новой роли.

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63-летняя икона Голливуда Джордж Клуни сменил свою благородную проседь на рыжую шевелюру. Актера увидели с новым цветом волос, когда он обедал со своей 47-летней женой Амаль Клуни в излюбленном месте знаменитостей Raoul's в Нью-Йорке, пишет Page Six.

Папарацци сфотографировали Джорджа, когда он садился в автомобиль. Он был одет в брюки цвета хаки, кроссовки Adidas и кожаную куртку.

Позже выяснилось, что изменение имиджа было предпринято ради новой роли. Клуни готовится сыграть главную роль в бродвейской адаптации "Спокойной ночи и удачи", фильма, который он написал в соавторстве и снял в 2005 году. Однако вместо того, чтобы повторить свою роль президента CBS Фреда Френдли, актер будет играть в постановке этого года роль журналиста Эдварда Р. Марроу. Предварительные просмотры начнутся 12 марта.

В февральском интервью New York Times актер признался, что не был в восторге от перемен, как и Амаль.

"Моя жена будет ненавидеть это, потому что ничто не делает тебя старше, чем когда пожилой парень красит волосы. Мои дети будут просто смеяться надо мной без остановки", – сказал он.

"Спокойной ночи и удачи" рассказывает историю главного героя Эдварда Р. Марроу, реального журналиста, который раскрыл суровые реалии расследований сенатора Джозефа Маккарти времен холодной войны. Он получил широкое признание критиков, когда вышел в 2005 году. 20 лет спустя Клуни (в основном) готов снова взяться за эту историю, хотя и в немного другом формате.

"Я в ужасе от этого. Вы шутите? Я делаю 11 монологов. Когда ты становишься старше, твои воспоминания уже не те. Когда я снимался в "Скорой помощи", это были 12 страниц медицинских диалогов. Ты смотришь на это утром и говоришь: "Ладно, поехали!" А теперь ты становишься старше и думаешь: "Что со мной не так? Ну, не пей сегодня вина", – ответил Клуни, когда его спросили, готов ли он к Бродвею.

Помимо изменения внешнего вида, Джордж также начал курить, чтобы вжиться в роль знаменитого ведущего, который выкуривал по три пачки в день и умер от осложнений рака легких в возрасте всего 57 лет.

"Мне пришлось научиться лучше затягиваться. Я выхожу на улицу, чтобы дети не видели, и немного курю", – признался отец семилетних близнецов Эллы и Александра.

Однако он планирует перейти на травяные сигареты, как только выйдет на сцену в следующем месяце, чего, по его собственному признанию, "ужасно".

Ранее Фокус писал, с каким режиссером Джордж Клуни категорически отказался работать когда-либо.