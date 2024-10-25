"100% буде мир": Оля Полякова назвала точну дату завершення війни в Україні (відео)

Оля Полякова уточнила, що саме у цю дату хотіла б наступного року провести сольний концерт на стадіоні "Олімпійський" у Києві.

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Російсько-українська війна закінчиться до 26 жовтня 2025 року. Про це у вечірньому шоу "20:23" заявила українська співачка Оля Полякова.

"100% буде мир. 26 жовтня 2025 року буде мир", — сказала Полякова.

Вона уточнила, що саме у цю дату хотіла б наступного року провести сольний концерт на стадіоні "Олімпійський" у Києві.

"Я не надіюся, я кажу: 26 жовтня 2025 року точно вже буде мир", — наголосила Полякова.

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Співачка також підкреслила, якщо до вказаної нею дати війна не закінчиться, то усі бажаючи можуть "упіймати" її на недотриманні слова.

Полякова також пригадала, що раніше вже стверджувала, що російсько-українська війна закінчиться навесні 2023 року, у що повірила навіть її мати.

Ведучий вечірнього шоу Женя Янович відреагував на слова Полякової та зазначив, що з обережністю ставиться до подібних заяв, хоча й дуже сильно хотів би, щоб саме так і було.

"Так буде", — підтвердила ще раз Полякова.

Нагадаємо, 18 жовтня Оля Полякова зізналася у давній любові до творчості української співачки та композиторки Ірини Білик.

У вересні Оля Полякова зізналася за скільки готова переспати з Машею Єфросиніною.