"Перестала це вивозити": Оля Полякова поскаржилася на психологічні проблеми

Оля Полякова вперше публічно розповіла про психологічні проблеми з якими вона стикнулася за останні кілька років.

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45-річна співачка Оля Полякова зізналася, що переживає кризу середнього віку, яка у неї почалася пізніше ніж в інших. Про це співачка розповіла в новому випуску проєкту "Екзамен" з Машею Єфросиніною.

Так, співачка зізналася, що її психологічний стан був в край кризовому стані, що вона навіть наважилася піти до психотерапевта.

"Криза середнього віку у мене сталася набагато пізніше, ніж в інших. Взагалі, ми всі різні, у жінки в середньому це трапляється з 36-42 років. У мене ніколи не було навіть часу відстежувати свої почуття, я ніколи над ними не задумувалася. Я так відчувала, мені було комфортно, що я така весела, класна, енергійна, ніколи не давала собі можливості собі щось відчувати. Я не вміла досліджуватися свої почуття. Я не думала, чому буваю агресивна, то хочу їсти, то плакати. Мені здавалося, що це у мене такий характер. Але я перестала це вивозити і звернулася до психолога з запитом: "Я більше не можу, не вивожу свій характер, не розумію, куди йти, що нас і нашу країну чекає попереду". Мені було дуже погано", — зізналася Полякова.

Артистка додала, що їй тоді здавалося, що вперше в її житті не було ніякого майбутнього. Артистка також зазначила, що вона переконана, що той стан в якому була вона переслідує сьогодні всіх нас. Саме тому вона прийняла рішення піти до фахівця, який допоможе їй вийти з того стану. Протягом трьох місяців артистка підпрацьовувала всі пункти, які тривожили її тоді. Зараз же її психологічний стан покращився.

"Я прийшла в розірваному стані до психолога, і те з чим я зараз працюю — це тривожність. Все з тривоги. Ти не можеш з собою залишатися на п'ять хвилин, ти хочеш себе зайняти, щоб не думати про те, що тебе тривожить. Ми плутаємо багато своїх бажань з тривогою. Я не вживаю антидепресанти, вони будуть для мене руйнівні, тому що моя енергія на сцені — це те, що виділяє мене з-поміж інших людей. І якщо я буду це все гасити, то я буду не я", — пояснила артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова показала рідкісні кадри з мамою.

Крім цього, Фокус писав, що Оля Полякова зізналася, чи вважає Андрія Данилка зрадником.