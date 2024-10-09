"Перестала это вывозить": Оля Полякова пожаловалась на психологические проблемы

Оля Полякова впервые публично рассказала о психологических проблемах с которыми она столкнулась за последние несколько лет.

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45-летняя певица Оля Полякова призналась, что переживает кризис среднего возраста, который у нее начался позже чем у других. Об этом певица рассказала в новом выпуске проекта "Экзамен" с Машей Ефросининой.

Так, певица призналась, что ее психологическое состояние было в крайне кризисном состоянии, что она даже решилась пойти к психотерапевту.

"Кризис среднего возраста у меня случился гораздо позже, чем у других. Вообще, мы все разные, у женщины в среднем это случается с 36-42 лет. У меня никогда не было даже времени отслеживать свои чувства, я никогда над ними не задумывалась. Я так чувствовала, мне было комфортно, что я такая веселая, классная, энергичная, никогда не давала себе возможности себе что-то чувствовать. Я не умела исследовать свои чувства. Я не думала, почему бываю агрессивна, то хочу есть, то плакать. Мне казалось, что это у меня такой характер. Но я перестала это вывозить и обратилась к психологу с запросом: "Я больше не могу, не вывожу свой характер, не понимаю, куда идти, что нас и нашу страну ждет впереди". Мне было очень плохо", — призналась Полякова.

Артистка добавила, что ей тогда казалось, что впервые в ее жизни не было никакого будущего. Артистка также отметила, что она убеждена, что то состояние в котором была она преследует сегодня всех нас. Именно поэтому она приняла решение пойти к специалисту, который поможет ей выйти из того состояния. В течение трех месяцев артистка подрабатывала все пункты, которые тревожили ее тогда. Сейчас же ее психологическое состояние улучшилось.

"Я пришла в разорванном состоянии к психологу, и то с чем я сейчас работаю — это тревожность. Все из тревоги. Ты не можешь с собой оставаться на пять минут, ты хочешь себя занять, чтобы не думать о том, что тебя тревожит. Мы путаем многие свои желания с тревогой. Я не принимаю антидепрессанты, они будут для меня разрушительны, потому что моя энергия на сцене — это то, что выделяет меня среди других людей. И если я буду это все гасить, то я буду не я", — пояснила артистка.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова показала редкие кадры с мамой.

Кроме этого, Фокус писал, что Оля Полякова призналась, считает ли Андрея Данилко предателем.