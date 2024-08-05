"Люблю": Оля Полякова показала редкие кадры с мамой (фото)
Светлана Ивановна отмечает свой день рождения. По этому случаю звездная дочь публично обратилась к имениннице.
Украинская певица Оля Полякова поздравила маму с днем рождения. Редкие кадры с близким человеком артистка показала в Instagram.
"У моей мамы день рождения! Очень хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья, любви! И конечно поблагодарить за жизнь, если бы не ты, так много прекрасного мир бы не увидел! Люблю!" — обратилась к имениннице Оля Полякова.
На фото Светлана Ивановна предстала с домашним любимцем, с дочерью и двумя внучками — Марией и Алисой.
"Как вы все классно выглядите, вот реально бог наградил вашу семью", "Вот это гены!!!! Три поколения красавиц!!!", "Обожаю Вашу песню про маму. Мамочке здоровья, чтобы она гордилась не только доченькой, а еще и внучками и правнучками", — присоединяются к поздравлениям в комментариях фанаты украинской знаменитости.
Пока мама певицы с ее дочерьми жила в Великобритании, там ей диагностировали болезнь.
"Она лечится. У моей мамы нашли такую аутоиммунную болезнь, которую не могли найти здесь. Она давно болеет, не могли поставить очень долго диагноз", — рассказывала ранее Полякова.
Напомним, младшая дочь Оли Поляковой вернулась жить в Украину после двух лет в Великобритании.
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