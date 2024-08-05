"Люблю": Оля Полякова показала редкие кадры с мамой (фото)

Светлана Ивановна отмечает свой день рождения. По этому случаю звездная дочь публично обратилась к имениннице.

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Украинская певица Оля Полякова поздравила маму с днем рождения. Редкие кадры с близким человеком артистка показала в Instagram.

"У моей мамы день рождения! Очень хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья, любви! И конечно поблагодарить за жизнь, если бы не ты, так много прекрасного мир бы не увидел! Люблю!" — обратилась к имениннице Оля Полякова.

На фото Светлана Ивановна предстала с домашним любимцем, с дочерью и двумя внучками — Марией и Алисой.

Мама Оли Поляковой

"Как вы все классно выглядите, вот реально бог наградил вашу семью", "Вот это гены!!!! Три поколения красавиц!!!", "Обожаю Вашу песню про маму. Мамочке здоровья, чтобы она гордилась не только доченькой, а еще и внучками и правнучками", — присоединяются к поздравлениям в комментариях фанаты украинской знаменитости.

Пока мама певицы с ее дочерьми жила в Великобритании, там ей диагностировали болезнь.

"Она лечится. У моей мамы нашли такую аутоиммунную болезнь, которую не могли найти здесь. Она давно болеет, не могли поставить очень долго диагноз", — рассказывала ранее Полякова.

Напомним, младшая дочь Оли Поляковой вернулась жить в Украину после двух лет в Великобритании.

Также Фокус писал об отдыхе Оли Поляковой в Каннах.