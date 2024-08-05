"Люблю": Оля Полякова показала рідкісні кадри з мамою (фото)

Світлана Іванівна відзначає свій день народження. З цієї нагоди зіркова донька публічно звернулася до іменинниці.

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Українська співачка Оля Полякова привітала маму з днем народження. Рідкісні кадри з близькою людиною артистка показала в Instagram.

"В моєї мами день народження! Дуже хочу побажати тобі міцного здоров’я, щастя, любові! І звісно подякувати за життя, якби не ти, так багато прекрасного світ би не побачив! Люблю!" — звернулася до іменинниці Оля Полякова.

На фото Світлана Іванівна постала з домашнім улюбленцем, з донькою та двома онучками — Марією та Алісою.

Мама Олі Полякової

"Як ви всі класно виглядаєте, от реально бог нагородив вашу сім'ю", "Оце гени!!! Три покоління красунь!!!", "Обожнюю Вашу пісню про маму. Матусі здоров‘я, щоб вона пишалася не тільки донечкою, а ще й внучатками та правнучатками", — приєднуються до привітань у коментарях фанати української знаменитості.

Поки мама співачки з її доньками жила у Великій Британії, там їй діагностували хворобу.

"Вона лікується. У моєї мами знайшли таку аутоімунну хворобу, яку не могли знайти тут. Вона давно хворіє, не могли поставити дуже довго діагноз", — розповідала раніше Полякова.

Нагадаємо, менша донька Олі Полякової повернулася жити в Україну після двох років у Великій Британії.

Також Фокус писав про відпочинок Олі Полякової в Каннах.