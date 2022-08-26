Хакеры выставили на продажу секретные документы о ракетах НАТО (фото)

По информации журналистов, в презентации, которая оказалась в руках хакеров, подробно описана внутреннее устройство зенитной ракеты Land Ceptor CAMM. Ими комплектуются размещенные в Польше системы ПВО Sky Sabre.

Европейская транснациональная оружейная компания MBDA Missile Systems заявила об утечке данных, касающихся ее разработок. После взлома хакеры выставили эту информацию на продажу, передает BBC.

Представители стран НАТО проводят расследование взлома. Согласно заявлению из штаб-квартиры компании во Франции, для взлома использовался внешний жесткий диск. По этому дело проходит один из поставщиков MBDA.

Хакеры предлагают купить 80 ГБ похищенных данных за 15 биткоинов (около 317 тыс. долларов). Утверждается, что эти данные уже приобрел по меньшей мере один покупатель.

[ + – ] В одной из похищенных папок есть подробные чертежи оборудования MBDA, но представители компании говорят, что это не секретные материалы.

По словам хакеров, среди похищенных данных имеется секретная информация о сотрудниках компаний, которые принимали участие в разработке закрытых военных проектов. Более того, есть конструкторская документация, чертежи, презентация, видео- и фотоматериалы, контрактные договоры и переписка с представителями других компаний.

Киберпреступники предлагают бесплатный образец файлов, на котором значится гриф "Конфиденциально для НАТО", "Ограничено для НАТО" и "Несекретная контролируемая информация".

Предполагается, что разглашение этих сведений может потенциально навредить интересам Альянса.

По информации журналистов, в презентации, которая оказалась в руках хакеров, подробно описана внутреннее устройство модульной зенитной ракеты Land Ceptor CAMM, которыми комплектуются системы ПВО Sky Sabre. После начала масштабного российского вторжения в Украину эти системы были перемещены на территорию Польши.

Ранее Фокус сообщал, что США передали Украине оружие против российских дронов. Американские VAMPIRE с небольшими ракетами "земля-воздух" уничтожают БПЛА в полете.

Напомним, что в РФ угрожают ракетным ударом Великобритании, если британские войска будут участвовать в войне в Украине против российских войск.