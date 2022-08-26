Хакери виставили на продаж секретні документи про ракети НАТО (фото)

За інформацією журналістів, у презентації, яка опинилась у руках хакерів, докладно описаний внутрішній пристрій зенітної ракети Land Ceptor CAMM. Ними комплектуються розміщені у Польщі системи ППО Sky Sabre.

Європейська транснаціональна збройова компанія MBDA Missile Systems заявила про витік даних щодо її розробок. Після зламування хакери виставили цю інформацію на продаж, передає ВВС.

Представники країн НАТО проводять розслідування злому. Згідно заяви зі штаб-квартири компанії у Франції, для злому використовувався зовнішній жорсткий диск. За цією справою проходить один із постачальників MBDA.

Хакери пропонують купити 80 ГБ викрадених даних за 15 біткоїнів (близько $317 тисяч). Стверджується, що ці дані вже придбав щонайменше один покупець.

[ + – ] В одній із викрадених тек є докладні креслення обладнання MBDA, але представники компанії кажуть, що це не секретні матеріали.

За словами хакерів, серед викрадених даних є секретна інформація про співробітників компаній, які брали участь у розробці закритих військових проєктів. Щобільше, є конструкторська документація, креслення, презентація, відео- та фотоматеріали, контрактні договори та листування з представниками інших компаній.

Кіберзлочинці пропонують безкоштовний зразок файлів, на якому значиться гриф "Конфіденційно для НАТО", "Обмежено для НАТО" та "Несекретна контрольована інформація".

Вважається, що розголошення цих відомостей може потенційно зашкодити інтересам Альянсу.

За інформацією журналістів, у презентації, яка опинилась у руках хакерів, докладно описано внутрішній пристрій модульної зенітної ракети Land Ceptor CAMM, якими комплектуються системи ППО Sky Sabre. Після початку масштабного російського вторгнення в Україну ці системи було переміщено на територію Польщі.

Раніше Фокус повідомляв, що США передали Україні зброю проти російських дронів. Американські VAMPIRE з невеликими ракетами "земля-повітря" знищують БПЛА у польоті.

Нагадаємо, що у РФ погрожують ракетним ударом Великобританії, якщо британські війська братимуть участь у війні в Україні проти російських військ.