Демонстрація сили: США та Південна Корея розпочали військові навчання біля кордону з КНДР

Союзники не приховують, що їхні дії спрямовані на стримування Північної Кореї.

Менш ніж за 30 км від укріпленого кордону з КНДР об'єднані сили південнокорейських і американських військ розпочали 31 серпня найбільші за останні роки польові навчання, повідомляє Reuters. Союзники розглядають навчання як зусилля щодо стримування Північної Кореї та її ядерного арсеналу, що зростає. У КНДР назвали їх репетицією війни.

За даними видання, навчання включають бойову стрільбу з американських і південнокорейських гаубиць, танків, кулеметів і мінометів. Також у них беруть участь штурмовики А-10 і вертольоти Apache.

[ + – ] Навчання з бойовими стрільбами проходять поряд із кордоном з КНДР

Полковник Брендон Андерсон, заступник командира 2-ої піхотної дивізії, сказав, що навчання не були спрямовані проти якогось одного супротивника, але вони, очевидно, враховували "причину союзу США та Республіки Корея" — загрозу з боку Північної Кореї. За його словами, навчання були розроблені для імітації бою з "майже рівним" супротивником.

"Ми готуємося до великомасштабних бойових дій", — сказав Андерсон, зазначивши, що конфлікт в Україні дав уроки про необхідність покращення далекобійної артилерії та засобів спостереження та розвідки.

Журналісти нагадують, що раніше багато великих навчань на Корейському півострові скасовували, починаючи з 2018 року, коли тодішній президент США Дональд Трамп намагався переконати північнокорейського лідера Кім Чен Ина відмовитися від ядерної зброї. Пізніше ще кілька навчань зірвала пандемія коронавірусу.

При цьому колишній високопосадовець Міністерства оборони США повідомив виданню, що американські та південнокорейські війська продовжували тренуватися, але не розголошували цього. Тепер ситуація змінилася: на тлі збільшення кількості ракетних випробувань Північної Кореї та перспективи проведення нових ядерних випробувань США та Південна Корея все частіше рекламують свій альянс.

Нагадаємо, на початку серпня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що якщо КНДР готується провести ядерні випробування, це змушує Сполучені Штати посилити військову присутність у Тихоокеанському регіоні.

28 липня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що КНДР готова до будь-яких бойових дій із боку США. Також він попередив президента Південної Кореї про те, що його армію знищать, якщо він спробує завдати удару по Північній Кореї.