КНДР готується провести нові ядерні випробування, — Блінкен

На думку держсекретаря США, це змушує Сполучені Штати посилити військову присутність у Тихоокеанському регіоні.

Виступаючи на конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, держсекретар США Ентоні Блінкен знову нагадав, що Північна Корея готується провести ядерні випробування, повідомляє Reuters.

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"Ми зустрічаємося сьогодні, а Пхеньян готується провести свої сьомі ядерні випробування", — сказав він.

Раніше Блінкен заявляв про цю проблему на початку літа. Тоді він сказав, що США та їхні союзники в курсі планів північнокорейського керівництва. Держсекретар закликав відмовитися від випробувань, оскільки вони порушують резолюції ООН і пригрозив, що якщо Пхеньян не послухається, Сполученим Штатам доведеться наростити свою військову присутність у регіоні.

28 липня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що КНДР готова до будь-яких бойових дій з боку США. Також він попередив президента Південної Кореї про те, що його армію буде знищено, якщо той спробує завдати удару по Північній Кореї.

6 червня Південна Корея та США провели випробувальні пуски восьми балістичних ракет. Це сталося буквально через день після того, як такі самі випробування провела КНДР. Експерти зазначають, що гонка озброєнь на Корейському півострові неминуча. Оскільки ядерне роззброєння Північної Кореї зазнало невдачі, зараз угода про контроль над озброєннями з КНДР видається реальнішою метою. Однак підписання такого документа змусить Південну Корею, яка не володіє ядерною зброєю, нарощувати військову міць, щоб впоратися з загрозою конвенційними засобами.

3 червня розвідки США та Південної Кореї заявили, що Північна Корея обладнає північно-східний полігон для чергового ядерного випробування.

Нагадаємо, напередодні початку конференції ООН президент США Джозеф Байден заявив про намір укласти нову ядерну угоду з Росією і Китаєм.