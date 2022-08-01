КНДР готовится провести новые ядерные испытания, — Блинкен

По мнению госсекретаря США, это вынуждает Соединенные Штаты усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе.

Выступая на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, госсекретарь США Энтони Блинкен вновь напомнил о том, что Северная Корея готовится провести ядерные испытания, сообщает Reuters.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Мы встречаемся сегодня, а Пхеньян готовится провести свои седьмые ядерные испытания", — сказал он.

Ранее Блинкен заявлял об этой проблеме в начале лета. Тогда он сказал, что США и их союзники в курсе планов северокорейского руководства. Госсекретарь призвал отказаться от испытаний, так как они нарушают резолюции ООН и пригрозил, что, если Пхеньян не послушается, Соединенным Штатам придется нарастить свое военное присутствие в регионе.

28 июля северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к любым боевым действиям со стороны США. Также он предупредил президента Южной Кореи о том, что его армия будет уничтожена, если попытается нанести удар по Северной Корее.

6 июня Южная Корея и США провели испытательные пуски восьми баллистических ракет. Это произошло буквально через день после того, как точно такие же испытания провела КНДР. Эксперты отмечают, что гонка вооружений на Корейском полуострове неизбежна. Так как ядерное разоружение Северной Кореи потерпело неудачу, сейчас соглашение о контроле над вооружениями с КНДР кажется более реальной целью. Однако подписание такого документа заставит не обладающую ядерным оружием Южную Корею наращивать военную мощь, чтобы справиться с угрозой конвенциональными средствами.

3 июня разведки США и Южной Кореи заявили, что Северная Корея оборудует северо-восточный полигон для очередного ядерного испытания.

Напомним, накануне начала конференции ООН, президент США Джозеф Байден заявил о намерении заключить новую ядерную сделку с Россией и Китаем.