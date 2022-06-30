Старт новой гонки вооружений. Северная и Южная Кореи готовятся к войне

Ядерное разоружение Северной Кореи потерпело неудачу. На данный момент соглашение о контроле над вооружениями с КНДР кажется более реальной целью, но его подписание повысит неуверенность Сеула и еще больше ускорит наращивание военной мощи.

6 июня Южная Корея и США провели испытательные пуски восьми баллистических ракет – через день после того, как точно такие же испытания провела Северная Корея. Это отражает ход гонки вооружений, которая продолжается уже некоторое время. С 2019 года Северная Корея возобновила тестовые пуски ракет, включая межконтинентальные баллистические, ради которых она в начале этого года отменила введенный в 2017 году мораторий на испытания ядерного оружия. Только за первую половину 2022 года Северная Корея провела тестовые пуски более 30 ракет, побив рекорд 2019 года, когда прошло 25 испытаний. Седьмые ядерные испытания кажутся неизбежными, судя по недавним событиям на северокорейском ядерном полигоне Пхунге-ри. После того как Ким Чен Ын выступил в пользу ускоренного наращивания вооружений на заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи на прошлой неделе, северокорейские провокации наверняка продолжатся. Южная Корея, со своей стороны, также ускоряет наращивание военного потенциала, стремясь усовершенствовать баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок, гиперзвуковые крылатые ракеты, а также системы противоракетной обороны. Новый президент страны Юн Сук Ель сделал своей целью создание мощной армии.

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Фокус перевел новый текст Лами Ким про гонку вооружений на Корейском полуострове.

Гонку вооружений на Корейском полуострове я называю "двойной асимметрией": сила двух государств асимметрична на уровне как ядерного, так и обычного вооружения. Северная Корея наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, равняясь на Соединенные Штаты. Южная Корея, не обладающая ядерным оружием, стремится парировать ядерные угрозы Северной Кореи сложным конвенциональным вооружением. Отставая от Южной Кореи в плане обычных вооружений, Северная Корея также стремится модернизировать свои конвенциональные вооружения. Из-за дисбаланса сил как на ядерном, так и на конвенциональном уровнях, а также из-за сложности оценки баланса сил ни одна из стран не будет чувствовать себя в безопасности. Обе они продолжат наращивать свой военный потенциал для сдерживания угроз другой стороны.

Путь Северной Кореи к мощному ядерному арсеналу

Северная Корея наращивает свой ядерный и ракетный потенциал для сдерживания Соединенных Штатов. Из-за испытаний северокорейской МБР в 2017 году, которые потерпели неудачу на этапе возвращения ракеты в атмосферу, считается, что Северная Корея пока не способна совершить ядерную атаку на США. Технология боевых блоков защищает ядерную боеголовку от сильного нагрева и вибраций, возникающих при вхождении ракеты дальнего действия в атмосферу Земли. Одна из трех ракет, запущенных Северной Кореей 25 мая, по-видимому, должна была испытать технологию боевых блоков (траектория полета этой ракеты представляла собой "двойную дугу", то есть ракета дважды поднималась и опускалась, что может указывать на отсоединение боевого блока от ракеты).

Кроме того, Северной Корее необходимо усовершенствовать свой потенциал второго удара: способность ответить ядерным оружием на ядерную атаку. Недавнее испытание ракеты Hwasong 17 может быть направлено на восполнение этого пробела.

Большое внимание привлекли размеры Hwasong 17 – это самая большая МБР из когда-либо разработанных (отсюда и название "ракета-монстр"). Размер имеет значение, поскольку ракета может нести большую полезную нагрузку, включая несколько боевых блоков, а это усложняет задачу системы противоракетной обороны – сбить их все одновременно. Факт запуска ракеты с мобильной пусковой установки еще больше усложняет задачу систем противоракетной обороны.

Недавние испытания Северной Кореей баллистической ракеты подводного запуска и гиперзвукового планера также могут представлять угрозу для систем противоракетной обороны. Все это направлено на усиление потенциала Северной Кореи по нанесению второго удара.

[ + – ] Северная Корея наращивает свой ядерный и ракетный потенциал для сдерживания Соединенных Штатов Фото: РИА Новости

Ядерная альтернатива для Юга?

Чтобы противостоять ядерным угрозам со стороны Северной Кореи, Юг полагается на расширенное сдерживание благодаря американскому ядерному зонтику. Однако идею расширенного сдерживания неоднократно ставили под сомнение, особенно сейчас, когда Северная Корея вплотную подходит к способности нанести ядерный удар по США и создает потенциал для второго удара. Если Северная Корея превратится в прямую ядерную угрозу для США, защита Южной Кореи может стать слишком дорогостоящей для Америки.

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В связи с этой неопределенностью Южная Корея ищет пути развития собственного потенциала для противодействия ядерным угрозам. Самым эффективным способом уравновесить ядерный потенциал, конечно же, остается разработка собственного ядерного оружия. Согласно недавнему опросу Chicago Council, который провели мы с коллегами, 71% южнокорейцев поддерживают идею ядерного вооружения. Общественность в подавляющем большинстве случаев предпочитает независимый арсенал (67%), а не размещение у себя американского ядерного оружия (9%). Южнокорейская общественность поддерживает ядерное оружие, особенно его самостоятельную разработку.

Разумеется, следует различать желание общественности и возможности лидеров. В действительности маловероятно, что Южная Корея станет ядерной, потому что затраты перевешивают выгоды. Если Южная Корея решит разработать собственное ядерное оружие, Соединенные Штаты, скорее всего, отзовут свои гарантии безопасности. Хотя Южная Корея обладает передовыми ядерными технологиями, у нее нет возможности производства расщепляющегося материала, и Сеулу потребуется от трех до пяти лет, чтобы создать жизнеспособный ядерный арсенал. В этот период Южная Корея будет критически уязвима перед ядерной угрозой Северной Кореи.

То есть в краткосрочной перспективе ядерное вооружение Южной Кореи скорее уменьшит, чем увеличит ее безопасность. Кроме того, вероятен значительный ущерб, нанесенный экспортно-зависимой экономике Южной Кореи в виде санкций. Один только Китай ввел достаточно суровые санкции против Южной Кореи после развертывания американской системы Terminal High Altitude Area Defense. Перспектива столкнуться с масштабными многосторонними экономическими санкциями наверняка снизит поддержку ядерного вооружения на практике.

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Учитывая огромные затраты на безопасность и экономические издержки, связанные с ядерным вооружением, еще одним вариантом для Южной Кореи является ядерное хеджирование (ядерное пороговое состояние): сохранение варианта относительно быстрого приобретения ядерного оружия при отказе от его разработки. Трудно сказать наверняка, но президент Мун Чжэ Ин, похоже, придерживается именно такого варианта, готовясь к строительству атомных подводных лодок, якобы для противодействия северокорейским баллистическим ракетам подводного базирования. Но на самом деле это могло быть сделано для того, чтобы получить возможность производить расщепляющиеся ядерные материалы в качестве топлива для подводных лодок, которое впоследствии можно переработать в ядерное оружие. В сочетании с программой баллистических ракет это позволило бы Южной Корее в короткие сроки обзавестись работоспособным ядерным арсеналом.

Однако Вашингтон по-прежнему выступает против разработки Южной Кореей подводных лодок с ядерным двигателем. Сеул пытается получить согласие США, но пока безуспешно. Соглашение о ядерном сотрудничестве между США и Южной Кореей запрещает последней использовать ядерные технологии в военных целях. Таким образом, ядерное хеджирование пока не представляется возможным.

[ + – ] Соглашение о ядерном сотрудничестве между США и Южной Кореей запрещает последней использовать ядерные технологии в военных целях Фото: wallpapertip.com

Сработает ли сдерживание с помощью обычного вооружения?

Учитывая неопределенность расширенного сдерживания и отсутствие собственного жизнеспособного ядерного арсенала, Южная Корея пока придерживается так называемой трехсторонней оборонной стратегии конвенционального сдерживания для противодействия ядерным угрозам Севера. Она состоит из стратегии цепочки уничтожения Kill Chain (упреждающие удары по северокорейским ядерным ракетам до их запуска), корейской системы противоракетной обороны и корейской стратегии массированного ответа и возмездия (по сути, это стратегия обезглавливания, направленная на уничтожение северокорейского руководства).

Мун дипломатично называл эти составляющие "системой стратегического удара" и прочими смягченными терминами, чтобы не провоцировать Пхеньян, но Юн недавно вернул им первоначальные названия.

Чтобы конвенциональное сдерживание сработало, Пхеньян должен верить в его эффективность. Для этого Южной Корее необходим более крупный и мощный арсенал конвенционального вооружения. В рамках своей "цепочки уничтожения" Южная Корея разрабатывает крылатые ракеты высокой точности, а также средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, позволяющие обнаружить ядерную и ракетную деятельность Северной Кореи. Юг также повышает свой потенциал противоракетной обороны, развивая свои собственные и закупая американские средства. Чтобы реализовать стратегию обезглавливания, Южной Корее необходимы баллистические ракеты и фугасные снаряды, с помощью которых она сможет поразить потенциальные укрытия северокорейской элиты, как только Пхеньян продемонстрирует намерение применить ядерное оружие.

Однако ядерное сдерживание с помощью конвенциональных средств является сложной задачей. Третья составляющая – стратегия обезглавливания – имеет наилучшие шансы на сдерживание, хотя это и не бесспорно. Учитывая, что центр тяжести Северной Кореи заключается в ее руководстве, уничтожение лидеров страны нанесет неприемлемый ущерб, и в этом случае логика сдерживания сработает. Действительно, Пхеньян серьезно отнесся к стратегии обезглавливания.

Северная Корея давно пыталась заполучить оперативные планы Юга по обезглавливанию, но только в прошлом месяце южнокорейские СМИ сообщили, что капитан южнокорейской армии передал часть плана северокорейскому оперативнику. С другой стороны, эффективность цепочки уничтожения сомнительна. Даже при наличии расширенных возможностей наблюдения обнаружить и отследить северокорейские ракеты сложно, учитывая способность Севера запускать ракеты с подводных лодок и передвижных пусковых установок. Обнаружив носители, Сеулу будет сложно нанести удар по ракетным пусковым установкам Северной Кореи и командованию за короткий промежуток времени. Эффективность противоракетной обороны также сомнительна в свете разработки Северной Кореей гиперзвуковых и многоразовых ракет. Поэтому неудивительно, что скепсис по поводу конвенционального сдерживания Сеулом ядерной угрозы очень велик.

Тем не менее, Сеул не может полностью положиться на расширенное сдерживание со стороны Америки. Южная Корея и далее будет стремиться усовершенствовать свое конвенциональное сдерживание, даже если оно никогда не сможет по-настоящему противостоять угрозам, исходящим от ядерного арсенала Северной Кореи.

[ + – ] Северная Корея, со своей стороны, стремится улучшить свое обычное вооружение в ответ на действия Южной Кореи

Не ядеркой единой: модернизация обычных вооружений Северной Кореи

Северная Корея, со своей стороны, стремится улучшить свое обычное вооружение в ответ на действия Южной Кореи. Ядерное оружие не является панацеей – оно не обязательно устраняет все угрозы безопасности, а обычные вооружения по-прежнему важны в небольших боевых столкновениях. Конвенциональный потенциал Северной Кореи значительно отстает от потенциала Южной Кореи. Большая часть ее обычных вооружений устарела, а солдаты недоедают.

Расходы на оборону Северной Кореи намного ниже, чем Южной. Для сравнения, оборонный бюджет Южной Кореи в 2020 году составил 45,7 млрд долларов США, что в полтора раза превышает весь ВВП Северной Кореи, который в том же году достиг 27,4 млрд долларов США. Кроме того, значительная часть оборонного бюджета Северной Кореи идет на ядерную и ракетную программы. Поэтому Северная Корея стремится сократить разрыв в конвенциональной мощи. По случаю 75-й годовщины основания Трудовой партии Кореи в октябре 2021 года Северная Корея продемонстрировала новые и обновленные образцы обычных вооружений, включая реактивные системы залпового огня, баллистические ракеты малой дальности, радиолокационные машины ПВО, противотанковые ракеты и дымовые гранатометы. Тем не менее, Северной Корее предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать Южную.

В этих условиях двойной асимметрии продолжение гонки вооружений на Корейском полуострове практически неминуемо.

Южная Корея не уверена, что ее обычных вооружений когда-нибудь будет достаточно для сдерживания ядерных угроз Северной Кореи, а Северная Корея продолжит чувствовать себя уязвимой не только перед американским ядерным зонтиком, но и перед значительно превосходящим конвенциональным арсеналом Южной Кореи.

В отличие от гонки вооружений в одной области, где паритет можно измерить с относительной уверенностью, и противники рано или поздно достигают равновесия, двойная асимметрия не дает ни одной из сторон уверенности в том, что их военная мощь окажет сдерживающее воздействие на другую. По этой причине нынешняя ситуация на Корейском полуострове может быть даже более опасной и длительной, чем гонка вооружений между ядерными державами.

Что это означает для политики США? К сожалению, у Вашингтона нет хороших вариантов для деэскалации гонки вооружений. Ядерное разоружение Северной Кореи потерпело неудачу. На данный момент соглашение о контроле над вооружениями с Северной Кореей кажется более реальной целью, но его подписание повысит неуверенность Сеула и еще больше ускорит наращивание военной мощи. Сколько бы Вашингтон ни заверял Южную Корею в гарантиях безопасности, Сеул не откажется от пути развития автономной самообороны.

Об авторе

Лами Ким – доцент и директриса программы азиатских исследований в Военном колледже армии США, американо-корейская стипендиатка NextGen Scholar в Центре стратегических и международных исследований. Данный материал основан на ее выступлении в Норвежском институте международных отношений.