Проводящая ядерные испытания КНДР возглавила конференцию ООН по разоружению

Накануне посол Северной Кореи Хан Тхэ стал председателем международной конференции по разоружению в Женеве. При этом в США утверждают, что КНДР оборудует полигон для новых ядерных испытаний.

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Северная Корея, находящаяся под санкциями за разработку ядерного оружия, возглавила конференцию ООН по разоружению, которая проходит в эти дни в Женеве. Об этом сообщает CNN.

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Как рассказывают журналисты, 2 июня посол КНДР Хан Тхэ Сон стал председателем международной конференции сроком на четыре недели в порядке алфавитной очередности.

"КНДР по прежнему содействует разоружению и придает большое значение работе конференции", — прокомментировал Хан Тхэ Сон, назвав для себя "честью и привилегией" занимать эту должность.

Делегации западных стран возмутились самим этим фактом, и многочисленные неправительственные организации призывали государства покинуть конференцию в знак протеста. Гилель Нойер, исполнительный директор организации UN Watch, следящей за деятельностью ООН, сказал, что председательство Северной Кореи "серьезно подорвет имидж и авторитет Организации Объединенных Наций".

Тем не менее, большинство делегатов решили не покидать зал заседаний. Посол Австралии Аманда Горели зачитала совместное заявление 48 стран и ЕС, в котором выражалась обеспокоенность, что Северная Корея готовится провести седьмое ядерное испытание ядерного оружия. В целом, общую реакция зала эксперты расценили как "мягкую" по сравнению с реакцией на похожую ситуацию в 2018 году, когда конференцию возглавила Сирия.

Между тем, 3 июня разведка США и Южной Кореи заявила, что Северная Корея оборудует свой северо-восточный полигон для очередного ядерного испытания.

"По оценкам США, КНДР готовится провести седьмое ядерное испытание на своем полигоне Пунгери. Эта оценка согласуется с собственными недавними публичными заявлениями КНДР", — прокомментировал специальный представитель США по Северной Корее Сун Ким на трехсторонней встрече в Сеуле.

19 мая, накануне официального визита Джо Байдена в Азию, в СМИ появилась информация, что КНДР может испытать ядерное оружие во время пребывания президента США в Сеуле.

25 мая стало известно, что Северная Корея запустила три баллистических ракеты в сторону Японского моря. Это случилось сразу после того, как Байден покинул Японию. Во время своего визита он заявил, что не переживает о новых испытаниях вооружения в Северной Корее.