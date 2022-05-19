КНДР может испытать ядерное оружие, когда Байден будет в Южной Корее, — СМИ

Разведка Сеула утверждает, что Пхеньян может пойти на провокацию несмотря на пандемию коронавируса, захлестнувшую страну в последнее время.

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Национальная разведывательная служба Кореи (NIS) располагает данными, которые свидетельствуют о подготовке в КНДР показательного испытания ядерного оружия или запуска очередной баллистической ракеты. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap News Agency, Пхеньян может осуществить провокацию во время визита президента США Джо Байдена в Сеул, запланированный на этой неделе.

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"Нам сообщили, что есть признаки подготовки запуска ракеты, несмотря на то, что страна находится в разгаре пандемии коронавируса. Что касается ядерного испытания, то все приготовления завершены, и они определяют его время", — сказал журналистам представитель правящей Партии народной власти Ха Тхэ-Кын.

Другие политики Южной Кореи также не исключают возможность провокации. Первый заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тэ Хе заявил, что подготовка Севера к запуску межконтинентальной баллистической ракеты к приезду Байдена является "неминуемой". А оппозиционер Ким Бен Ки сказал, что "было бы совсем странно", если бы Северная Корея запустила ракету или провела ядерное испытание в другое время.

В ответ на возможные провокации Севера военное ведомство Южной Кореи и США поддерживают готовность и обсуждают планы развертывания американских стратегических сил.

Реакция Вашингтона

В свою очередь Белый дом сообщил, что США готовы скорректировать свою "краткосрочную и долгосрочную военную позицию" в отношении Северной Кореи и справиться со "всеми непредвиденными обстоятельствами", включая крупные испытания оружия во время поездки президента Байдена в Южную Корею и Японию.

"Мы готовимся ко всем сценариям, в том числе, что эта провокация может произойти во время того, как мы будем в Южной Корее или Японии", — отметил советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Напомним, что КНДР пригрозила применить ядерное оружие, если Южная Корея решится на "военную конфронтацию". По словам сестры Ким Чен Ына — Ким Е Чжон, КНДР не выпустит ни единого снаряда и не выстрелит ни одной пули в сторону Южной Кореи, а сразу запустит ядерную ракету.

В КНДР 26 апреля провели долгожданный военный парад в честь 90-летия северокорейской армии. По данным издания Aljazeera, власти мобилизовали для парада тысячи военных, задействовав в нем важнейшую военную технику.