КНДР може випробувати ядерну зброю, коли Байден буде в Південній Кореї, — ЗМІ

Розвідка Сеула стверджує, що Пхеньян може піти на провокацію, незважаючи на пандемію коронавірусу, що захлеснула країну останнім часом.

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Національна розвідувальна служба Кореї (NIS) має дані, які свідчать про підготовку в КНДР показового випробування ядерної зброї або запуску чергової балістичної ракети. Як повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency, Пхеньян може здійснити провокацію під час візиту президента США Джо Байдена до Сеула, запланованого цього тижня.

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"Нам повідомили, що є ознаки підготовки запуску ракети, незважаючи на те, що країна перебуває в розпалі пандемії коронавірусу. Щодо ядерного випробування, то всі приготування завершено, і вони визначають його час", — сказав журналістам представник правлячої Партії народної влади Ха Тхе-Кин.

Інші політики Південної Кореї також не відкидають можливість провокації. Перший заступник начальника Управління національної безпеки при президенті Південної Кореї Кім Те Хе заявив, що підготовка Півночі до запуску міжконтинентальної балістичної ракети до приїзду Байдена є "неминучою". А опозиціонер Кім Бен Кі сказав, що "було б дуже дивно", якби Північна Корея запустила ракету або провела ядерне випробування іншим часом.

У відповідь на можливі провокації Півночі військове відомство Південної Кореї та США підтримують готовність і обговорюють плани розгортання американських стратегічних сил.

Реакція Вашингтона

У свою чергу Білий дім повідомив, що США готові скоригувати свою "короткострокову та довгострокову військову позицію" щодо Північної Кореї та впоратися з "усіма непередбачуваними обставинами", включаючи великі випробування зброї під час поїздки президента Байдена в Південну Корею та Японію.

"Ми готуємось до всіх сценаріїв, у тому числі, що ця провокація може статися під час того, як ми будемо в Південній Кореї чи Японії", — зазначив радник із нацбезпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, що КНДР пригрозила застосувати ядерну зброю, якщо Південна Корея зважиться на "військову конфронтацію". За словами сестри Кім Чен Іна — Кім Е Чжон, КНДР не випустить жодного снаряда та не вистрілить жодної кулі в бік Південної Кореї, а одразу запустить ядерну ракету.

У КНДР 26 квітня провели довгоочікуваний військовий парад на честь 90-річчя північнокорейської армії. За даними видання Aljazeera, влада мобілізувала для параду тисячі військових, задіявши в ньому найважливішу військову техніку.