КНДР запустила три баллистических ракеты в сторону Японского моря, — СМИ

Запуск произошел сразу после того, как президент США Джо Байден покинул Японию. Во время своего визита он заявил, что не переживает о новых испытаниях вооружения в Северной Корее.

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Утром 25 мая Северная Корея выпустила три баллистических ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

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Запуск ракет произошел через несколько часов после того, как Джо Байден завершил свой первый визит в Азию в качестве президента США.

Как говорят южнокорейские военные, ракеты были выпущены из района Сунан в Пхеньяне, столице страны. Одна из них, предположительно межконтинентальная баллистическая ракета, пролетела 360 км на максимальной высоте 540 км.

Японские официальные лица заявили, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, добавив, что пока не было сообщений о повреждениях кораблей или самолетов. Береговая охрана Японии, в свою очередь, предупредила о возможном запуске баллистической ракеты из Северной Кореи, призывая суда держаться подальше от упавших в море объектов.

Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ель осудил испытания ракет в КНДР, пишут журналисты. В офисе Юна заявили, что он и официальные лица страны охарактеризовали ракетные пуски как "серьезную провокацию, которая нарушает резолюции Совета безопасности ООН, усиливает напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии и угрожает международному миру".

22 мая Джо Байден во время своего официального визита в Японию прокомментировал, что его не беспокоит возможность проведения Северной Кореей ядерных испытаний. "Мы готовы ко всему, что делает Северная Корея. Мы продумали, как будем реагировать на все, что они сделают, и поэтому меня это не беспокоит", — сказал президент США журналистам в Сеуле.

По информации военных Южной Кореи, ранее в этом месяце КНДР уже запускала предположительно межконтинентальную баллистическую ракету, а также баллистическую ракету подводного базирования.

Ранее Фокус рассказывал, чем опасно возобновление ядерных испытаний в Северной Корее. Наличие у КНДР тактического ядерного оружия сводит на нет превосходство Южной Кореи в конвенциональных вооружениях.

Также мы писали о том, как Северная Корея готовится провести первые ядерные испытания за последние 5 лет.