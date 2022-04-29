Северная Корея готовится провести первые ядерные испытания за последние 5 лет, — СМИ

Эксперты предупреждают, что Ким Чен Ын может использовать свой ядерный арсенал для установления контроля над всем Корейским полуостровом.

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Новые спутниковые снимки северокорейского ядерного объекта свидетельствуют, что Пхеньян медленно приближается к своему первому ядерному испытанию, начиная с 2017 года, пишет Financial Times.

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Эти снимки были проанализированы экспертами из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Они выявили строительство зданий, перемещение древесины, увеличение количества оборудования и припасов непосредственно у нового входа на ядерный полигон Пунги-ри на северо-востоке Северной Кореи.

"Хотя некоторые источники предполагают, что седьмое ядерное испытание может произойти в период с мая по сентябрь этого года, дата седьмого ядерного испытания, несомненно, будет зависеть исключительно от личного решения Ким Чен Ына. Текущие спутниковые снимки показывают, что подготовка идет полным ходом, и ее не следует сбрасывать со счетов как незначительную деятельность", — заявили представители Центра стратегических и международных исследований.

Как отмечают эксперты, режим Ким Чен Ына может провести испытания вскоре после вступления в должность нового президента Южной Кореи (10 мая) и до поездки президента США Джо Байдена в Азию в конце месяца. Но чтобы не обидеть меценатов Пхеньяна в Пекине, следующее испытание, скорее всего, не будет проводиться в сроки, близкие к пятилетнему съезду Коммунистической партии Китая в конце года.

Эксперты предупреждают, что Ким Чен Ын может использовать свой ядерный арсенал для установления контроля над всем Корейским полуостровом. Аналитики отметили, что возглавляемый США режим международных санкций, введенный после последнего ядерного испытания Северной Кореи в 2017 году, не смог предотвратить неуклонный рост программы создания ядерного оружия Пхеньяном. Дипломатия зашла в тупик после провала саммита в Ханое в 2019 году между Кимом и тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

Чем дольше длится дипломатический тупик, тем больше времени у Северной Кореи есть, чтобы усовершенствовать свой потенциал в области ядерного оружия, создать политические рычаги перед переговорами и усилить контроль над своим ядерным арсеналом. Однако главная проблема в том, что Пхеньян отказывается возвращаться за стол диалога.

Напомним, что на этой неделе в Северной Кореи прошел новый парад в честь 90-летия северокорейской армии, во время которого была продемонстрирована новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17". Северокорейский лидер также выступил с речью, в которой подчеркнул, что КНДР планирует и дальше увеличивать ядерные силы.