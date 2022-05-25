КНДР запустила три балістичні ракети у бік Японського моря, — ЗМІ

Запуск відбувся одразу після того, як президент США Джо Байден покинув Японію. Під час свого візиту він заявив, що не переживає через нові випробування озброєння в Північній Кореї.

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Вранці 25 травня Північна Корея випустила три балістичні ракети у бік Японського моря. Про це повідомила The Guardian із посиланням на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

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Запуск ракет стався за кілька годин після того, як Джо Байден завершив свій перший візит до Азії як президент США.

Як кажуть південнокорейські військові, ракети випустили з району Сунан у Пхеньяні, столиці країни. Одна з них, ймовірно, міжконтинентальна балістична ракета, пролетіла 360 км на максимальній висоті 540 км.

Японські офіційні особи заявили, що ракети впали за межами виняткової економічної зони Японії, додавши, що поки що не було повідомлень про пошкодження кораблів або літаків. Берегова охорона Японії, зі свого боку, попередила про можливий запуск балістичної ракети з Північної Кореї, закликаючи судна триматися подалі від об'єктів, що впали в море.

Новий президент Південної Кореї Юн Сок Йоль засудив випробування ракет у КНДР, пишуть журналісти. В офісі Юна заявили, що він та офіційні особи країни охарактеризували ракетні пуски як "серйозну провокацію, яка порушує резолюції Ради безпеки ООН, посилює напруженість на Корейському півострові та у Північно-Східній Азії та загрожує міжнародному світу".

22 травня Джо Байден під час свого офіційного візиту до Японії прокоментував, що його не турбує можливість проведення Північною Кореєю ядерних випробувань. "Ми готові до всього, що робить Північна Корея. Ми продумали, як реагуватимемо на все, що вони зроблять, і тому мене це не турбує", — сказав президент США журналістам у Сеулі.

За інформацією військових Південної Кореї, раніше цього місяця КНДР вже запускала імовірно міжконтинентальну балістичну ракету, а також балістичну ракету підводного базування.

Раніше Фокус розповідав, чим небезпечне відновлення ядерних випробувань у Північній Кореї. Наявність у КНДР тактичної ядерної зброї зводить нанівець перевагу Південної Кореї у конвенційних озброєннях.

Також ми писали, як Північна Корея готується провести перші ядерні випробування за останні 5 років.