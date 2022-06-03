КНДР, яка проводить ядерні випробування, очолила конференцію ООН із роззброєння

Напередодні посол Північної Кореї Хан Тхе став головою міжнародної конференції з роззброєння в Женеві. При цьому США стверджують, що КНДР обладнує полігон для нових ядерних випробувань.

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Північна Корея, яка перебуває під санкціями за розробку ядерної зброї, очолила конференцію ООН із роззброєння, яка триває цими днями в Женеві. Про це повідомляє CNN.

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Як розповідають журналісти, 2 червня посол КНДР Хан Тхе Сон став головою міжнародної конференції терміном на чотири тижні в порядку алфавітної черговості.

"КНДР, як і раніше, сприяє роззброєнню та надає великого значення роботі конференції", — прокоментував Хан Тхе Сон, назвавши для себе "честю та привілеєм" обіймати цю посаду.

Делегації західних країн обурилися цим фактом, і численні неурядові організації закликали держави покинути конференцію на знак протесту. Гілель Нойєр, виконавчий директор організації UN Watch, що слідкує за діяльністю ООН, сказав, що головування Північної Кореї "серйозно підірве імідж і авторитет Організації Об'єднаних Націй".

Проте більшість делегатів вирішили не залишати залу засідань. Пані посол Австралії Аманда Горелі зачитала спільну заяву 48 країн і ЄС, у якій висловлювалася стурбованість, що Північна Корея готується провести сьоме ядерне випробування ядерної зброї. Загалом загальну реакцію зали експерти розцінили як "м'яку" порівняно з реакцією на схожу ситуацію у 2018 році, коли конференцію очолила Сирія.

Тим часом 3 червня розвідка США та Південної Кореї заявила, що Північна Корея обладнує свій північно-східний полігон для чергового ядерного випробування.

"За оцінками США, КНДР готується провести сьоме ядерне випробування на своєму полігоні Пунгері. Ця оцінка узгоджується з власними нещодавніми публічними заявами КНДР", — прокоментував спеціальний представник США в Північній Кореї Сун Кім на тристоронній зустрічі в Сеулі.

19 травня, напередодні офіційного візиту Джо Байдена в Азію, у ЗМІ з'явилася інформація, що КНДР може випробувати ядерну зброю під час перебування президента США в Сеулі.

25 травня стало відомо, що Північна Корея запустила три балістичні ракети в бік Японського моря. Це сталося одразу після того, як Байден покинув Японію. Під час свого візиту він заявив, що не хвилюється щодо нових випробувань озброєння в Північній Кореї.