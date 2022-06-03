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КНДР, яка проводить ядерні випробування, очолила конференцію ООН із роззброєння

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північна корея, кндр, кндр ядерна зброя
Фото: DW

Напередодні посол Північної Кореї Хан Тхе став головою міжнародної конференції з роззброєння в Женеві. При цьому США стверджують, що КНДР обладнує полігон для нових ядерних випробувань.

Північна Корея, яка перебуває під санкціями за розробку ядерної зброї, очолила конференцію ООН із роззброєння, яка триває цими днями в Женеві. Про це повідомляє CNN.

Як розповідають журналісти, 2 червня посол КНДР Хан Тхе Сон став головою міжнародної конференції терміном на чотири тижні в порядку алфавітної черговості.

"КНДР, як і раніше, сприяє роззброєнню та надає великого значення роботі конференції", — прокоментував Хан Тхе Сон, назвавши для себе "честю та привілеєм" обіймати цю посаду.

Делегації західних країн обурилися цим фактом, і численні неурядові організації закликали держави покинути конференцію на знак протесту. Гілель Нойєр, виконавчий директор організації UN Watch, що слідкує за діяльністю ООН, сказав, що головування Північної Кореї "серйозно підірве імідж і авторитет Організації Об'єднаних Націй".

Проте більшість делегатів вирішили не залишати залу засідань. Пані посол Австралії Аманда Горелі зачитала спільну заяву 48 країн і ЄС, у якій висловлювалася стурбованість, що Північна Корея готується провести сьоме ядерне випробування ядерної зброї. Загалом загальну реакцію зали експерти розцінили як "м'яку" порівняно з реакцією на схожу ситуацію у 2018 році, коли конференцію очолила Сирія.

Тим часом 3 червня розвідка США та Південної Кореї заявила, що Північна Корея обладнує свій північно-східний полігон для чергового ядерного випробування.

"За оцінками США, КНДР готується провести сьоме ядерне випробування на своєму полігоні Пунгері. Ця оцінка узгоджується з власними нещодавніми публічними заявами КНДР", — прокоментував спеціальний представник США в Північній Кореї Сун Кім на тристоронній зустрічі в Сеулі.

19 травня, напередодні офіційного візиту Джо Байдена в Азію, у ЗМІ з'явилася інформація, що КНДР може випробувати ядерну зброю під час перебування президента США в Сеулі.

25 травня стало відомо, що Північна Корея запустила три балістичні ракети в бік Японського моря. Це сталося одразу після того, як Байден покинув Японію. Під час свого візиту він заявив, що не хвилюється щодо нових випробувань озброєння в Північній Кореї.