КНДР готовы воевать с США, — Ким Чен Ын

Глава КНДР также пригрозил ракетными ударами Южной Корее и заявил, что военные этого государства будут уничтожены, как только попытаются помешать планам Пхеньяна.

Высший руководитель Северной Корее Ким Чен Ын заявил, что его страна готова к любым боевым действиям со стороны США. Об этом пишет Reuters.

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Ким сделал это заявление во время выступления на мероприятии, посвященном 69-й годовщине перемирия в Корейской войне.

По словам руководителя КНДР, его страна готова мобилизовать свои средства сдерживания ядерной войны и противостоять любому военному столкновению США.

"Наши вооруженные силы полностью подготовлены к реагированию на любой кризис, и наши национальные силы сдерживания ядерной войны также полностью готовы верно, точно и быстро мобилизовать свои абсолютные силы для выполнения своей миссии", — сказал Ким Чен Ын.

Также он предупредил президента Южной Кореи о том, что его военные будут уничтожены, если попытаются нанести удар по КНДР.

В свою очередь представители Южной Кореи призвали КНДР встать на путь диалога для достижения существенной денуклеаризации и мира.

Ранее мы писали о том, что ядерное разоружение Северной Кореи потерпело неудачу. На данный момент соглашение о контроле над вооружениями с КНДР кажется более реальной целью, но его подписание повысит неуверенность Сеула и еще больше ускорит наращивание военной мощи.

Кроме того, в начале июня глава Северной Кореи поддержал российского президента в преступных действиях его режима и кровавой войне, которую тот развязал в Украине. Он понадеялся на дальнейшие добрососедские отношения и сближение двух авторитарных стран.