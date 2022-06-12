Идут на сближение. Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Глава Северной Кореи надеется, что его страна сильнее сблизится с РФ.

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Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил Путину телеграмму, в которой поздравил президента РФ с днем России. Об этом сообщают в госинформационном агентством ЦТАК. Глава Северной Кореи поддержал российского президента в преступных действиях его режима и кровавой войне, которую тот развязал в Украине, и понадеялся на дальнейшие добрососедские отношения и сближение двух авторитарных стран.

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"Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", — отмечается в телеграмме.

Ким Чен Ын заявил, что дорожит имеющими давнюю историю и традицию дружбы и добрососедства корейско-российскими отношениями. Потому надеется на их дальнейшее "динамичное развитие" во всех сферах и расширение.

Глава КНДР уверен, что "на пути к защите международной справедливости и обеспечению глобальной безопасности тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами будет более тесным". В конце поздравления Ким Чен Ын пожелал Путину крепкого здоровья, а россиянам — благополучия и процветания.

Напомним, недавно глава КНДР поздравил королеву Великобритании Елизавету II с Платиновым юбилеем. Дипломатические отношения между двумя странами существуют с 2000 года и до сих пор поддерживаются.

Фокус ранее писал, что в начале июня посол Северной Кореи Хан Тхэ возглавил международную конференцию по разоружению в Женеве. При этом в США утверждают, что Северная Корея готовит новый полигон для ядерных испытаний. А сама КНДР находится под санкциями за разработку ядерного оружия.

Фокус также рассказывал, что потенциальные ядерные испытания будут первыми за последние пять лет. Эксперты предупреждают, что Ким Чен Ын может использовать свой ядерный арсенал для установления контроля над всем Корейским полуостровом.