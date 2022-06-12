Йдуть на зближення. Кім Чен Ин привітав Путіна з Днем Росії

Глава Північної Кореї сподівається, що його країна сильніше зблизиться з РФ.

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Голова державних справ КНДР Кім Чен Ин надіслав Путіну телеграму, в якій привітав президента РФ з днем Росії. Про це повідомляють у держінформаційному агентстві ЦТАК. Глава Північної Кореї підтримав російського президента у злочинних діях його режиму та кривавій війні, яку той розв'язав в Україні, та сподівався на подальші добросусідські відносини і зближення двох авторитарних країн.

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"Під Вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи всі виклики і труднощі, що зустрічаються, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої справи для захисту гідності, безпеки і прав на розвиток країни, чому наш народ надає повну підтримку", — наголошується в телеграмі.

Кім Чен Ин заявив, що дорожить корейсько-російськими відносинами, які мають давню історію і традицію дружби та добросусідства. Тому сподівається на їхній подальший "динамічний розвиток" у всіх сферах і розширення.

Глава КНДР упевнений, що "на шляху до захисту міжнародної справедливості та гарантування глобальної безпеки тактико-стратегічна співпраця між двома країнами буде більш тісною". Наприкінці привітання Кім Чен Ин побажав Путіну міцного здоров'я, а росіянам — благополуччя і процвітання.

Нагадаємо, нещодавно глава КНДР привітав королеву Великобританії Єлизавету ІІ з Платиновим ювілеєм. Дипломатичні відносини між двома країнами існують із 2000 року і досі підтримуються.

Фокус раніше писав, що на початку червня посол Північної Кореї Хан Тхе очолив міжнародну конференцію з роззброєння у Женеві. При цьому США стверджують, що Північна Корея готує новий полігон для ядерних випробувань. А сама КНДР під санкціями за розробку ядерної зброї.

Фокус також розповідав, що потенційні ядерні випробування будуть першими протягом останніх п'яти років. Експерти попереджають, що Кім Чен Ин може використовувати свій ядерний арсенал для встановлення контролю над усім Корейським півостровом.