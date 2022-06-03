Лідер Північної Кореї надіслав лист Єлизаветі II: про що писав Кім Чен Ин

Великобританія та Північна Корея встановили дипломатичні відносини ще у 2000 році та досі підтримують їх.

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Північнокорейський лідер Кім Чен Ин приєднався до політиків, які привітали британську королеву Єлизавету II з Платиновим ювілеєм, повідомляє Daily Mail.

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Він надіслав монарху та всьому британському народу листа з привітаннями, що підтвердило Міністерство закордонних справ Північної Кореї.

Північна Корея та Великобританія встановили дипломатичні відносини у 2000 році та зберегли посольства у столицях одне одного, попри неухильне погіршення відносин.

Серед інших політиків, що відправили 96-річній королеві вітальні листи, — американський президент Джо Байден, який наголосив, що за роки правління Єлизавети II дружба і співпраця між двома країнами зміцнилися як ніколи, його французький колега Емманюель Макрон, який назвав монарха "золотою ниткою" країни", прем'єр-міністри багатьох країн, зірки естради, легенди спорту та мистецтва і навіть Папа Римський Франциск, який побажав "королівській сім'ї та всьому народу нації благословень єдності, процвітання та миру".

Нагадаємо, главу уряду Великобританії Бориса Джонсона запідозрили в тому, що він наслідує Кім Чен Ина після того, як з'явилося фото, де британський прем'єр підняв великий палець вгору, перебуваючи в кабіні літака ВПС Великобританії, як це раніше зробив північнокорейський лідер.