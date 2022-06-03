Ким Чен Ын поздравил королеву Елизавету II с Платиновым юбилеем

Великобритания и Северная Корея установили дипломатические отношения еще в 2000 году и до сих пор поддерживают их.

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын присоединился к политикам, поздравившим британскую королеву Елизавету II с Платиновым юбилеем, сообщает Daily Mail.

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Он отправил монарху и всему британскому народу письмо с поздравлениями, что подтвердило Министерство иностранных дел Северной Кореи.

Северная Корея и Великобритания установили дипломатические отношения в 2000 году и сохранили посольства в столицах друг друга, несмотря на неуклонное ухудшение отношений.

Среди других политиков, отправивших 96-летней королеве поздравительные письма, – американский президент Джо Байден, подчеркнувший, что за годы правления Елизаветы II дружба и сотрудничество между двумя странами укрепились как никогда, его французский коллега Эммануэль Макрон, назвавший монарха "золотой нитью, связывающей две страны", премьер-министры многих стран, звезды эстрады, легенды спорта и искусства и даже Папа Римский Франциск, который пожелал "королевской семье и всему народу нации благословений единства, процветания и мира".

Напомним, главу правительства Великобритании Бориса Джонсона заподозрили в том, что он подражает Ким Чен Ыну после того, как появилось фото, где британский премьер поднял большой палец вверх, находясь в кабине самолета ВВС Великобритании, как это ранее сделал северокорейский лидер.