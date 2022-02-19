Борис Джонсон и Ким Чен Ын: журналисты нашли забавное сходство фотосюжетов двух политиков

Фотосессии с участием бритаснкого премьера Бориса Джонсона, считают журналисты, выполнены в стиле пропагандистских фото северокорейского правителя.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заподозрили в подражании лидеру Северной Кореи Ким Чен Ына после опубликованного фото, где британский премьер поднял большой палец вверх, находясь в кабине самолета ВВС Великобритании. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

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Журналисты издания заметили, что сюжеты снимков с участием двух политиков поразительно похожи. В подтверждение этого они опубликовали галерею фотографий лидеров двух стран с комментариями.

"Одетый в костюм и галстук, он воспользовался возможностью самому опробовать некоторые образцы военной техники — как и сам Ким во время посещения аэродрома в 2014 году", — комментируют журналисты сидящего в кабине истребителя Джонсона.

На опубликованных фото присутствуют моменты посещения лидерами двух стран военных объектов, продовольственных складов и рыболовных предприятий.

Бориса Джонсон катается на лошади по Олимпийскому парку Лондона с обладателем золотой медали Ником Скелтоном в 2013 году, а Ким Чен Ын скачет по склону горы.

Лидер Великобритании держит в руках АК-47 во время обучения курдских сил в Ираке в 2015 году, в то время как лидер Северной Кореи осматривает аналогичную винтовку где-то в своей стране в 2012 году.

Премьер-министр Великобритании смотрит в бинокль, катаясь на пароме на острове Уайт в 2019 году, в то время как молодой генерал Северной Кореи использует бинокль для наблюдения за военными учениями в том же году.

Рабочие североирландского завода по производству двухэтажных лондонских автобусов получают напутствия от Джонсона, в то время как Ким также дает напутствия на строительство северокорейских автобусов.

Борис катается на недавно открытой канатной дороге Emirates на юге Лондона в 2012 году, а Ким катается на такой же канатной дороге с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в 2018 году.

"Возможно, Борис Джонсон не пользуется таким же уровнем послушания со стороны своих помощников, но, тем не менее, он неравнодушен к посещению собственных объектов и регулярно фотографируется на заводах и в полевых условиях, давая свои собственные "наставления" рабочим", — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что в КНДР фермеров, занимающихся выращиванием цветов, массово отправляют в трудовые лагеря, поскольку садоводы не смогли обеспечить цветение красных бегоний ко дню рождения отца диктатора — Ким Чен Ира.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился своими впечатлениями с представителями Конфедерации британской промышленности о том, как он прогулялся по парку в честь "свинки Пеппы".