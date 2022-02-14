Ким Чен Ын отправил в лагеря садовников, у которых к празднику не зацвели цветы

Из-за пандемии коронавируса у северокорейских фермеров возникли проблемы с топливом для теплиц, где выращиваются любимые цветы диктатора. Из-за упавшей температуры растения не зацвели к дню рождения покойного отца Ким Чен Ына.

В КНДР фермеров, занимающихся выращиванием цветов, массово отправляют в трудовые лагеря. Это связано стем, что садоводы не смогли обеспечить цветение красных бегоний к дню рождения отца диктатора — Ким Чен Ира, сообщает Daily Mail.

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Улицы городов Северной Кореи традиционно украшают красными бегониями "Кимджонгилиями" в преддверии дня рождения покойного Ким Чен Ира — отца нынешнего диктатора. Это событие отмечается 16 февраля и известно в стране под названием "День сияющей звезды". Сорт бегоний "Кимджонгилия" был специально выведен в 1988 году японским ботаником Камо Мототеру по заказу северокорейских властей в честь дня рождения Ким Чен Ира.

[ + – ] Красная бегония "Кимджонгилия"

В этом году власти традиционно заказали растениеводам тысячи цветов к празднику, но фермеры не смогли справиться с заданием из-за дефицита дров, которыми отапливают теплицы с растениями. Издание сообщает, что садовники еще за месяц до праздника сообщали представителям власти, что имеющегося запаса дров недостаточно, чтобы цветы в теплицах распустились в срок. Дефицит топлива связан с карантинными мерами по борьбе с пандемией коронавируса.

Однако, представители районных комитетов правящей партии не увеличили запас дров для тепличных котлов, а заставили фермеров писать подробные объяснительные. После того, как цветы не зацвели в положенный срок, растениеводов приговорили к наказанию в виде шести месяцев пребывания в трудовых лагерях.

Напомним, Северная Корея заявила, что их ракетные запуски вызывают всеобщее восхищение в мире. В КНДР подчеркнули, что с начала этого года существенно продвинулись вперед в укреплении собственной обороноспособности, успешно запустив гиперзвуковые и баллистические ракеты.

Ранее Фокус сообщал, что жена Ким Чен Ына появилась на публике впервые за 5 месяцев. 32-летняя первая леди Северной Кореи, жена Ким Чен Ына Ри Соль Джу посетила вместе с супругом концерт в честь Лунного Нового года в Художественном театре Мансудэ в Пхеньяне, и это было ее первое появление на публичном мероприятии с 9 сентября.