Кім Чен Ин відправив у табори садівників, у яких до свята не зацвіли квіти

Через пандемію коронавірусу у північнокорейських фермерів виникли проблеми з паливом для теплиць, де вирощуються улюблені квіти диктатора. Через температуру, що впала, рослини не зацвіли до дня народження покійного батька Кім Чен Ина.

У КНДР фермерів, які займаються вирощуванням квітів, масово відправляють у трудові табори. Це пов'язано з тим, що садівники не змогли забезпечити цвітіння червоних бегоній до дня народження батька диктатора Кім Чен Іра, повідомляє Daily Mail.

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Вулиці міст Північної Кореї традиційно прикрашають червоними бегоніями "Кімджонгіліями" напередодні дня народження покійного Кім Чен Іра — батька нинішнього диктатора. Ця подія відзначається 16 лютого і відома в країні під назвою "День зірки, що сяє". Сорт бегоній "Кімджонгілія" був спеціально виведений у 1988 японським ботаніком Камо Мототеру на замовлення північнокорейської влади на честь дня народження Кім Чен Іра.

[ + – ] Червона бегонія "Кімджонгілія"

Цього року влада традиційно замовила рослинникам тисячі квітів до свята, але фермери не змогли впоратися із завданням через дефіцит дров, якими опалюють теплиці з рослинами. Видання повідомляє, що садівники ще за місяць до свята повідомляли представникам влади, що запасу дров недостатньо, щоб квіти в теплицях розпустилися вчасно. Дефіцит палива пов'язаний із карантинними заходами боротьби з пандемією коронавірусу.

Проте представники районних комітетів керівної партії не збільшили запас дров для тепличних котлів, а змусили фермерів писати докладні пояснювальні. Після того, як квіти не зацвіли в належний термін, рослинників засудили до покарання у вигляді шести місяців перебування у трудових таборах.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що їхні ракетні запуски викликають загальне захоплення у світі. У КНДР наголосили, що з початку цього року суттєво просунулися вперед у зміцненні власної обороноздатності, успішно запустивши гіперзвукові та балістичні ракети.

Раніше Фокус повідомляв, що дружина Кім Чен Іна з'явилася на публіці вперше за 5 місяців. 32-річна перша леді Північної Кореї, дружина Кім Чен Ина Рі Соль Джу відвідала разом із чоловіком концерт на честь Місячного Нового року у Художньому театрі Мансуде у Пхеньяні, і це була її перша поява на публічному заході з 9 вересня.