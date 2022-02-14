Кім Чен Ин відправив у табори садівників, у яких до свята не зацвіли квіти
Через пандемію коронавірусу у північнокорейських фермерів виникли проблеми з паливом для теплиць, де вирощуються улюблені квіти диктатора. Через температуру, що впала, рослини не зацвіли до дня народження покійного батька Кім Чен Ина.
У КНДР фермерів, які займаються вирощуванням квітів, масово відправляють у трудові табори. Це пов'язано з тим, що садівники не змогли забезпечити цвітіння червоних бегоній до дня народження батька диктатора Кім Чен Іра, повідомляє Daily Mail.
Вулиці міст Північної Кореї традиційно прикрашають червоними бегоніями "Кімджонгіліями" напередодні дня народження покійного Кім Чен Іра — батька нинішнього диктатора. Ця подія відзначається 16 лютого і відома в країні під назвою "День зірки, що сяє". Сорт бегоній "Кімджонгілія" був спеціально виведений у 1988 японським ботаніком Камо Мототеру на замовлення північнокорейської влади на честь дня народження Кім Чен Іра.
Цього року влада традиційно замовила рослинникам тисячі квітів до свята, але фермери не змогли впоратися із завданням через дефіцит дров, якими опалюють теплиці з рослинами. Видання повідомляє, що садівники ще за місяць до свята повідомляли представникам влади, що запасу дров недостатньо, щоб квіти в теплицях розпустилися вчасно. Дефіцит палива пов'язаний із карантинними заходами боротьби з пандемією коронавірусу.
Проте представники районних комітетів керівної партії не збільшили запас дров для тепличних котлів, а змусили фермерів писати докладні пояснювальні. Після того, як квіти не зацвіли в належний термін, рослинників засудили до покарання у вигляді шести місяців перебування у трудових таборах.
Нагадаємо, Північна Корея заявила, що їхні ракетні запуски викликають загальне захоплення у світі. У КНДР наголосили, що з початку цього року суттєво просунулися вперед у зміцненні власної обороноздатності, успішно запустивши гіперзвукові та балістичні ракети.
Раніше Фокус повідомляв, що дружина Кім Чен Іна з'явилася на публіці вперше за 5 місяців. 32-річна перша леді Північної Кореї, дружина Кім Чен Ина Рі Соль Джу відвідала разом із чоловіком концерт на честь Місячного Нового року у Художньому театрі Мансуде у Пхеньяні, і це була її перша поява на публічному заході з 9 вересня.