Північна Корея заявила, що їхні ракетні запуски викликають загальне захоплення у світі

У МЗС КНДР вважають, що тільки їхня країна не боїться говорити правду і проводить випробування ракет, які можуть досягати американського узбережжя.

Міністерство закордонних справ КНДР заявило, що нещодавні запуски балістичних та гіперзвукових ракет Північної Кореї викликали захоплення з боку усієї світової спільноти. Про це повідомляє агентство ТАРС.

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"Лише одна наша країна не боїться сказати правду США і гідно позиціює себе перед ними, проводить випробування ракет із досяжністю до території США, викликаючи подив і захоплення всього світу", — йдеться в заяві МЗС КНДР.

У відомстві наголосили, що Північна Корея з початку цього року суттєво просунулась уперед у зміцненні власної обороноздатності. Мається на увазі успішні запуски гіперзвукових ракет і контрольні запуски балістичних ракет далекої дії "земля-земля" типу Hwasong-12 і середньої дальності.

У Міністерстві також переконані, що світові ЗМІ "одностайно визнають могутню військову силу" країни.

Раніше повідомлялося, що останній запуск балістичної ракети Північна Корея здійснила 30 січня. У цей день Міноборони Південної Кореї та Японії зафіксували пуск ракети в бік Японського моря. Об'єкт пролетів приблизно 800 км, досягнувши максимальної висоти 2 тис. км і впав у нейтральних водах між Японією та Корейським півостровом.

У вересні минулого року Академія оборонних наук КНДР прозвітувала про проведення випробувального пуску гіперзвукової ракети Hwasong-8. Загалом фахівці назвали запуск ракети успішним, а технічні показники є задовільними.