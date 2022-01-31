Північна Корея підтвердила найбільше з 2017 року ракетне випробування: у США стурбовані

Північна Корея випустила балістичну ракету середньої дальності Hwasong-12, яка може сягнути американського острова Гуам.

Північна Корея в понеділок підтвердила, що вона в неділю, 30 січня, випробувала балістичну ракету середньої дальності Hwasong-12. У США закликають КНДР до прямих переговорів, оскільки побоюються, що запуск може призвести до відновлення випробувань зброї великої дальності та ядерних бомб, повідомляє France24.

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Це був сьомий запуск Північною Кореєю у січні та перший запуск ядерної ракети такого розміру з 2017 року. Інформацію про ракетне випробування підтвердили державні ЗМІ КНДР.

Про запуск уперше заговорила влада Південної Кореї та Японії в неділю, вона засудила його як загрозу безпеці в регіоні.

За оцінками Південної Кореї та Японії, ракета пролетіла приблизно 800 кілометрів і досягла максимальної висоти 2000 кілометрів, а потім приземлилася між Корейським півостровом та Японією.

"Випробний постріл проводився з метою вибіркової перевірки балістичної ракети середньої дальності класу "земля-земля" Hwasong-12 та перевірки загальної точності цієї системи озброєння", — повідомило Центральне телеграфне інформаційне агентство (ЦТАК) Північної Кореї.

Цікаво, що раніше Північна Корея заявляла, що Hwasong-12 може нести "великогабаритну важку ядерну боєголовку".

ЦТАК також запевнило, що запуск ракети провели таким чином, щоб організувати безпеку сусідніх країн. Також випробувальна боєголовка була оснащена камерою, яка зробила фотографії, доки вона перебувала в космосі.

На фотографіях, опублікованих державними ЗМІ, показані знімки з космосу Північної Кореї та прилеглих територій через об'єктив круглої камери.

Північна Корея також заявила, що запустила ракету під час недільних випробувань під великим кутом, щоб запобігти польоту над сусідніми країнами.

Невідомо, чи був лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на випробуваннях.

Реакція Південної Кореї та США

У неділю президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що запуск ракети наближає Північну Корею на крок ближче до скасування добровільного мораторію на випробування своїх міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) найбільшої дальності.

Сполучені Штати поділяють побоювання, що активізація ракетних випробувань Північною Кореєю може стати провісником відновлення випробувань ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет. Про це заявив високопоставлений представник США в неділю ввечері, закликавши Пхеньян приєднатися до прямих переговорів без попередніх умов.

"Вони прагнуть вжити заходів, які, на нашу думку, докорінно дестабілізують, як спосіб посилити тиск", — заявив чиновник на брифінгу для журналістів у Вашингтоні.

За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень, що базується у Вашингтоні, Hwasong-12 має ймовірну дальність польоту 4500 кілометрів (2796 миль). Цієї відстані достатньо, щоб досягти острова Гуам, де розташовані військові бази США.

Для порівняння, найбільша і найпотужніша ракета, випробувана Північною Кореєю на сьогодні, це міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-15 з передбачуваною дальністю польоту 8 500-13 000 км, яка може загрожувати будь-якій точці Сполучених Штатів, повідомляє CSIS. Hwasong-15 раніше була випробувана у листопаді 2017 року.

Деякі експерти вважають, що серія ракетних випробувань Північної Кореї призначена для зняття санкцій чи міжнародного визнання КНДР як офіційної ядерної держави, пише "Голос Америки".

Адміністрація США планує найближчими днями відреагувати на останні випробування Північної Кореї окремими заходами, повідомив журналістам на умовах анонімності високопосадовець адміністрації.

Раніше Фокус повідомляв, що Північна Корея може відновити випробування ядерної зброї.