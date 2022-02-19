Борис Джонсон і Кім Чен Ин: журналісти знайшли кумедну схожість фотосюжетів двох політиків
Фотосесії за участю британського прем'єра Бориса Джонсона, вважають журналісти, виконані у стилі пропагандистських фото північнокорейського правителя.
Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона запідозрили у наслідуванні лідера Північної Кореї Кім Чен Ина після опублікованого фото, де британський прем'єр підняв великий палець вгору, перебуваючи в кабіні літака ВПС Великобританії. Про це пише таблоїд Daily Mail.
Журналісти видання зауважили, що сюжети знімків за участю двох політиків напрочуд схожі. На підтвердження цього вони опублікували галерею фотографій лідерів двох країн із коментарями.
"Вдягнений у костюм і краватку, він скористався можливістю самому випробувати деякі зразки військової техніки — як і сам Кім під час відвідування аеродрому в 2014 році", — коментують журналісти Джонсона, який сидить у кабіні винищувача.
На опублікованих фото присутні моменти відвідин лідерами двох країн військових об'єктів, продовольчих складів та рибальських підприємств.
Бориса Джонсон катається на коні Олімпійським парком Лондона з володарем золотої медалі Ніком Скелтоном у 2013 році, а Кім Чен Ин скаче на коні по схилу гори.
Лідер Великобританії тримає в руках АК-47 під час навчання курдських сил в Іраку у 2015 році, тоді як лідер Північної Кореї оглядає аналогічну гвинтівку десь у своїй країні у 2012 році.
Прем'єр-міністр Великобританії дивиться в бінокль, катаючись на поромі на острові Уайт у 2019 році, тоді як молодий генерал Північної Кореї використовує бінокль для спостереження за військовими навчаннями того ж року.
Робітники північноірландського заводу з виробництва двоповерхових лондонських автобусів отримують побажання від Джонсона, тоді як Кім також дає накази на будівництво північнокорейських автобусів.
Борис катається на нещодавно відкритій канатній дорозі Emirates на півдні Лондона у 2012 році, а Кім катається на такій же канатній дорозі із президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у 2018 році.
"Можливо, Борис Джонсон не користується таким же рівнем слухняності з боку своїх помічників, але він небайдужий до відвідування власних об'єктів і регулярно фотографується на заводах і в польових умовах, даючи свої власні "настанови" робітникам", — зазначили журналісти.
Раніше повідомлялося, що у КНДР фермерів, які займаються вирощуванням квітів, масово відправляють у трудові табори, оскільки садівники не змогли забезпечити цвітіння червоних бегоній до дня народження батька диктатора Кім Чен Іра.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поділився своїми враженнями з представниками Конфедерації британської промисловості про те, як він прогулявся парком на честь "свинки Пеппи".