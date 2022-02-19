Борис Джонсон і Кім Чен Ин: журналісти знайшли кумедну схожість фотосюжетів двох політиків

Фотосесії за участю британського прем'єра Бориса Джонсона, вважають журналісти, виконані у стилі пропагандистських фото північнокорейського правителя.

Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона запідозрили у наслідуванні лідера Північної Кореї Кім Чен Ина після опублікованого фото, де британський прем'єр підняв великий палець вгору, перебуваючи в кабіні літака ВПС Великобританії. Про це пише таблоїд Daily Mail.

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Журналісти видання зауважили, що сюжети знімків за участю двох політиків напрочуд схожі. На підтвердження цього вони опублікували галерею фотографій лідерів двох країн із коментарями.

"Вдягнений у костюм і краватку, він скористався можливістю самому випробувати деякі зразки військової техніки — як і сам Кім під час відвідування аеродрому в 2014 році", — коментують журналісти Джонсона, який сидить у кабіні винищувача.

На опублікованих фото присутні моменти відвідин лідерами двох країн військових об'єктів, продовольчих складів та рибальських підприємств.

Бориса Джонсон катається на коні Олімпійським парком Лондона з володарем золотої медалі Ніком Скелтоном у 2013 році, а Кім Чен Ин скаче на коні по схилу гори.

Лідер Великобританії тримає в руках АК-47 під час навчання курдських сил в Іраку у 2015 році, тоді як лідер Північної Кореї оглядає аналогічну гвинтівку десь у своїй країні у 2012 році.

Прем'єр-міністр Великобританії дивиться в бінокль, катаючись на поромі на острові Уайт у 2019 році, тоді як молодий генерал Північної Кореї використовує бінокль для спостереження за військовими навчаннями того ж року.

Робітники північноірландського заводу з виробництва двоповерхових лондонських автобусів отримують побажання від Джонсона, тоді як Кім також дає накази на будівництво північнокорейських автобусів.

Борис катається на нещодавно відкритій канатній дорозі Emirates на півдні Лондона у 2012 році, а Кім катається на такій же канатній дорозі із президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у 2018 році.

"Можливо, Борис Джонсон не користується таким же рівнем слухняності з боку своїх помічників, але він небайдужий до відвідування власних об'єктів і регулярно фотографується на заводах і в польових умовах, даючи свої власні "настанови" робітникам", — зазначили журналісти.

Раніше повідомлялося, що у КНДР фермерів, які займаються вирощуванням квітів, масово відправляють у трудові табори, оскільки садівники не змогли забезпечити цвітіння червоних бегоній до дня народження батька диктатора Кім Чен Іра.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поділився своїми враженнями з представниками Конфедерації британської промисловості про те, як він прогулявся парком на честь "свинки Пеппи".