КНДР готові воювати зі США, — Кім Чен Ин

Глава КНДР також пригрозив ракетними ударами Південній Кореї та заявив, що військових цієї держави буде знищено, як тільки вони спробують завадити планам Пхеньяна.

Найвищий керівник Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна готова до будь-яких бойових дій із боку США. Про це пише Reuters.

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Кім зробив цю заяву під час виступу на заході, присвяченому 69-м роковинам перемир'я в Корейській війні.

За словами керівника КНДР, його країна готова мобілізувати свої засоби стримування ядерної війни та протистояти будь-якому військовому зіткненню США.

"Наші збройні сили повністю підготовлені до реагування на будь-яку кризу, і наші національні сили стримування ядерної війни також повністю готові правильно, точно та швидко мобілізувати свої абсолютні сили для виконання своєї місії", — сказав Кім Чен Ин.

Також він попередив президента Південної Кореї про те, що його військових буде знищено, якщо ті спробують завдати удару по КНДР.

Зі свого боку, представники Південної Кореї закликали КНДР стати на шлях діалогу для досягнення суттєвої денуклеаризації та миру.

Раніше ми писали про те, що ядерне роззброєння Північної Кореї зазнало невдачі. Наразі угода про контроль над озброєннями з КНДР видається реальнішою метою, але її підписання підвищить невпевненість Сеула та ще більше прискорить нарощування військової могутності.

Крім того, на початку червня глава Північної Кореї підтримав російського президента в злочинних діях його режиму та кривавій війні, яку той розв'язав в Україні. Він сподівався на подальші добросусідські відносини та зближення двох авторитарних країн.