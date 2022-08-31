Демонстрация силы: США и Южная Корея начали военные учения у границы с КНДР

Союзники не скрывают, что их действия направлены на сдерживание Северной Кореи.

Менее чем в 30 км от укрепленной границы с КНДР объединенные силы южнокорейских и американских войск начали 31 августа крупнейшие за последние годы полевые учения, сообщает Reuters. Союзники рассматривают учения как усилия по сдерживанию Северной Кореи и ее растущего ядерного арсенала. В КНДР назвали их репетицией войны.

По данным издания, учения включают в себя боевую стрельбу из американских и южнокорейских гаубиц, танков, пулеметов и минометов. Также в них участвуют штурмовики А-10 и вертолеты Apache.

[ + – ] Учения с боевыми стрельбами проходят рядом с границей с КНДР

Полковник Брэндон Андерсон, заместитель командира 2-й пехотной дивизии, сказал, что учения не были направлены против какого-либо одного противника, но они, очевидно, учитывали "причину союза США и Республики Корея" — угрозу со стороны Северной Кореи. По его словам, учения были разработаны для имитации боя с "почти равным" противником.

"Мы готовимся к крупномасштабным боевым действиям", — сказал Андерсон, отметив, что конфликт в Украине преподал уроки о необходимости улучшения дальнобойной артиллерии и средств наблюдения и разведки.

Журналисты напоминают, что ранее многие крупные учения на Корейском полуострове отменяли, начиная с 2018 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп пытался убедить северокорейского лидера Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия. Позже еще несколько учений сорвала пандемия коронавируса.

При этом бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны США сообщил изданию, что американские и южнокорейские войска продолжали тренироваться, но не предавали это огласке. Теперь же ситуация изменилась: на фоне увеличения числа ракетных испытаний Северной Кореи и перспективы проведения новых ядерных испытаний, США и Южная Корея все чаще рекламируют свой альянс.

Напомним, в начале августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что раз уж КНДР готовится провести ядерные испытания, это вынуждает Соединенные Штаты усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе.

28 июля северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к любым боевым действиям со стороны США. Также он предупредил президента Южной Кореи о том, что его армия будет уничтожена, если попытается нанести удар по Северной Корее.