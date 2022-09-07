Армія Китаю похвалилася озброєними роботами, "розумними" кулями та екзоскелетами (відео)

Китай демонструє передові військові технології на тлі відносин зі США, що загострилися.

Китайці показали нові зразки високотехнологічного озброєння, включаючи роботів-собак, що стріляють, дрони і кулі-шпигуни. Про це пише таблоїд The Sun, посилаючись на відео з китайської соціальної мережі Weibo.

Нові технології представлені оборонною компанією Kestrel. У ролику видно, як солдат прикріпив на стіну досить велику панель управління з екраном, а інший запустив маленького кулястого робота-розвідника. Пристрій під керуванням оператора може переміщатися по кімнатах і передавати відео, щоб військові могли скласти план будівлі та підготуватися до штурму.

Китайці також показали робота-собаку "Striker" — зовні він схожий на машини американської компанії Boston Dynamics, але оснащений стрілецькою зброєю. Судячи з відео, на його спині можна закріплювати автоматичні рушниці, кулемети або ручні гранатомети, якими користуються китайські військові. Стверджується, що робот розганяється до 14,5 км/год, діятиме у співпраці з піхотою та бронетехнікою. Striker можна доставляти на поле бою за допомогою великого безпілотного літального апарату, а також використовувати для запуску маленьких дронів.

Показано також солдатів з екзоскелетом у стилі "Робокопа" на спині та руках. Передбачається, що таке обладнання допоможе військовим переносити важчу зброю та спорядження, при цьому не втомлюючись.

Зараз Китай бере участь у великих військових навчаннях "Схід-2022" у Росії. У них задіяно понад 50 тисяч військовослужбовців та 5 тисяч одиниць озброєння та бойової техніки. Навчання розгорнуться на 7 російських полігонах, а також в Охотському та Японському морях.

Раніше писали, що Росія хвалиться своїми бойовими роботами, які не відповідають заявленим характеристикам. Після вторгнення в Україну країни Заходу запровадили потужні санкції, які скоротили постачання електроніки до РФ та значно сповільнили темпи виробництва озброєння.